Як приготувати найсмачніші голубці: поради від шеф-кухарів

Голубці дуже популярна страва і приготувати її можна за різними рецептами.

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Якщо ви вирішили готувати голубці, то варто запам'ятати кілька простих правил. Вони стануть вам у пригоді, якщо готуватимете голубці з будь-якою начинкою і за будь-яким улюбленим вами рецептом. Фокус зібрав корисні поради від шеф-кухарів.

Капусту краще вибирати молоду — у неї ніжне листя. Але якщо у вас білокачанна капуста з жорстким щільним листям, то зріжте жорсткі волокна, відваріть листя і злегка відбийте кулінарним молоточком.

Не викидайте грубе зовнішнє листя. Воно знадобиться, щоб вистелити дно каструлі, — тоді під час приготування голубці не підгорять.

Голубці на сковороді Фото: Скриншот

Голубці можна готувати не тільки з білокачанної капусти. Можна використовувати пекінську капусту, або савойську. З неї виходить особливо смачно.

Якщо готуєте з пекінської капусти, то можна в начинку з курячим фаршем додати трохи кунжутної олії та соєвого соусу.

Ідеальний фарш для голубців: суміш свинини та яловичини. А ось із крупою є варіанти. Якщо хочеться спробувати щось нове, візьміть замість рису іншу крупу:

перловку;

пшоно;

гречку;

булгур;

кус-кус;

кіноа;

сочевицю.

Кус-кус варити не треба, а просто замочити в гарячій воді на 10-12 хвилин.

Додайте в м'ясні голубці ріпчасту цибулю, моркву та круглозерний рис, який добре тримає текстуру під час довгого варіння. Посоліть, перемішайте і дайте постояти. Для соковитості можна додати в начинку сметану або м'який сир.

Фарш можна взяти готовий, або приготувати самостійно. Шеф-кухарі зазвичай рубають фарш ножем, так виходить більш соковито.

Голубці можна приготувати і з рибою. Вибирайте тріску, тихоокеанського палтуса, минтая. Чудове поєднання — савойська капуста із сьомгою. Сьомгу треба нарізати дрібними кубиками, додати дрібно нарізану цибулю, сіль, перець і вершки. Перемішати і дати постояти. Можна додати трохи манки. Листя савойської капусти відваріть 30-40 хвилин. Потім загорніть начинку і тушкуйте до готовності риби. Подавайте з вершковим соусом.

Голубці з рибою Фото: 1000.menu

Злегка відваріть рис для начинки, тоді він не вбиратиме сік із м'яса, начинка залишиться соковитою, а голубці будуть м'якими.

Голубці не пригоратимуть, якщо готувати їх у чавунному посуді або каструлі з товстим дном.

Щоб голубці не розвалилися під час приготування, їх кладуть швом донизу. Можна попередньо обсмажити голубці.

Голубці заливають сумішшю томатного соусу та сметани. Або ж ви можете додати тільки томатний соус. Також голубці можна поливати соусом уже в тарілці. Класичні соуси — сметанний із часником і зеленню та томатний із болгарським перцем і морквою. Голубці з рибними начинками гарно поєднуватимуться із сушеним чебрецем, коріандром, копченою паприкою, сушеним базиліком та орегано.

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