Голубці по-одеськи: розкриваємо головні та незвичайні секрети

Найкраще голубці виходять у казанку, особливо в чавунному, або каструлі з товстими стінками.

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Ви не знаєте рецепт голубців по-одеськи? Ми поділимося з вами. Загалом виходять голубчики, які акуратні, м'які і просто тануть у роті. Ось ви знали, що капустяне листя зовсім не обов'язково відварювати, та й про мікрохвильовку забудьте. Спосіб із морозилкою підкорив нас раз і назавжди. Хитрість полягає в тому, що після заморозки і розморожування листя капусти стає м'яким. При цьому замість того, щоб втратити смак і якусь частину корисних речовин під час варіння, капуста повністю зберігає свої властивості. Ні запаху, ні пари — загалом краса!

Хто не ризикне, тому запропонуємо все ж таки скористатися мікрохвильовкою — 10 хвилин у максимальному режимі і все готово. Тільки не забудьте упакувати качан у пакет для запікання і зробити в ньому дірочки.

Щодо рису, то його можна, звісно, традиційно відварити до напівготовності, а ми пропонуємо просто заздалегідь залити окропом і залишити набухати, поки готуються інші інгредієнти.

Але головний секрет смачних, ніжних і соковитих голубців криється в їх розмірі — що менший голубчик, то менше в ньому самої капусти і більше соковитої та ніжної начинки.

Інгредієнти:

1 качан капусти;

1 кг свинини з жирком;

1 склянка рису;

2 цибулини;

1 морква;

3 ст. л. томатної пасти або можна томатний сік за смаком;

3 ст. л. сметани;

2 зубчики часнику;

1 лавровий лист;

сіль, духмяний і чорний перець, олія — за смаком.

Особливу роль у голубцях відіграє м'ясна начинка. Якщо зовсім немає часу, можна взяти 50 на 50 яловичого і свинячого фаршу. Але якщо попався гарний шматочок жирної свинини, краще нарубати м'ясо дрібними кубиками, смак виходить зовсім інший. І зовсім не потрібно його обсмажувати.

Нашаткуйте цибулю з морквою та обсмажте на олії до м'якості. Потім змішайте з рисом і м'ясом, посоліть і поперчіть, додайте розчавленого часнику, після чого можна розпочинати формування голубців. Врахуйте, що в начинці не має бути багато рису або овочів. Співвідношення м'яса, крупи та засмажки має бути 2:1:1.

Кожен капустяний лист розріжте на дві, а то й на три смужки. Загорніть по ложці начинки, акуратно формуючи голубчик, і викладіть у каструлю з плоским дном. Найкраще голубці виходять у казанку, особливо в чавунному, або каструлі з товстими стінками.

Тепер потрібно приготувати заливку: просто змішайте гарячу воду з томатною пастою і сметаною, залийте так, щоб вона була врівень з останнім шаром голубців. Додайте лавровий лист і доведіть до кипіння. Потім притисніть тарілкою, накрийте кришкою і томіть на слабкому вогні протягом години. Готово — насолоджуйтеся!

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