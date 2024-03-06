Голубцы по-одесски: раскрываем главные и необычные секреты

Лучше всего голубцы получаются в казанке, особенно в чугунном, или кастрюле с толстыми стенками.

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Вы не знаете рецепт голубцов по-одесски? Мы поделимся с вами. В итоге получаются голубчики, которые аккуратные, мягкие и просто таят во рту. Вот вы знали, что капустные листья вовсе не обязательно отваривать, да и про микроволновку забудьте. Способ с морозилкой покорил нас раз и навсегда. Хитрость заключается в том, что после заморозки и разморозки листья капусты становятся мягки. При этом вместо того, чтобы потерять вкус и какую-то часть полезных веществ при варке, капуста полностью сохраняет свои свойства. Ни запаха, ни пара — в общем красота!

Кто не рискнет, тому предложим все же воспользоваться микроволновкой — 10 минут в максимальном режиме и все готово. Только не забудьте упаковать кочан в пакет для запекания и сделать в нем дырочки.

Что касается риса, то его можно, конечно, традиционно отварить до полуготовности, а мы предлагаем просто заранее залить кипятком и оставить набухать, пока готовятся другие ингредиенты.

Но главный секрет вкусных, нежных и сочных голубцов кроется в их размере — чем меньше голубчик, тем меньше в нем самой капусты и больше сочной и нежной начинки.

Ингредиенты:

1 кочан капусты;

1 кг свинины с жирком;

1 стакан риса;

2 луковицы;

1 морковь;

3 ст. л. томатной пасты или можно томатный сок по вкусу;

3 ст. л. сметаны;

2 зубчика чеснока;

1 лавровый лист;

соль, душистый и черный перец, растительное масло — по вкусу.

Особую роль в голубцах играет мясная начинка. Если совсем нет времени, можно взять 50 на 50 говяжьего и свиного фарша. Но если попался хороший кусочек жирной свинины, лучше нарубить мясо мелкими кубиками, вкус получается совсем другой. И вовсе не нужно его обжаривать.

Нашинкуйте лук с морковью и обжарьте на растительном масле до мягкости. Затем смешайте с рисом и мясом, посолите и поперчите, добавьте раздавленный чеснок, после чего можно приступать к формированию голубцов. Учтите, что в начинке не должно быть много риса или овощей. Соотношение мяса, крупы и зажарки должно быть 2:1:1.

Каждый капустный лист разрежьте на две, а то и на три полоски. Заверните по ложке начинки, аккуратно формируя голубчик, и выложите в кастрюлю с плоским дном. Лучше всего голубцы получаются в казанке, особенно в чугунном, или кастрюле с толстыми стенками.

Теперь нужно приготовить заливку: просто смешайте горячую воду с томатной пастой и сметаной, залейте так, чтобы она была вровень с последним слоем голубцов. Добавьте лавровый лист и доведите до кипения. Затем придавите тарелкой, накройте крышкой и томите на слабом огне в течение часа. Готово — наслаждайтесь!

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