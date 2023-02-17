Кулинарные предпочтения юная королевская персона унаследовала от своей матери.

Related video

Кейт Миддлтон рассказала о любимом блюде принцессы Шарлотты. Об этом пишет Daily Express.

Принцессе Шарлотте всего семь лет, поэтому можно предположить, что ее любимые блюда – это сладости, шоколад, куриные наггетсы и чипсы. Однако мама Кейт, принцесса Уэльская, рассказала, что у маленькой принцессы очень изысканный вкус.

Королевская семья, включая детей, имеет доступ к самым замечательным блюдам, которые им предлагаются.

Однажды супруга принца Уильяма рассказала, что юная Шарлотта является большой поклонницей оливок, являющихся одним из тех ингредиентов, вызывающих разногласия, таких как грибы, темный шоколад, голубой сыр или устрицы.

В 2018 году Кейт посетила больницу Грейт-Ормонд-стрит, чтобы открыть новое медицинское учреждение, и поговорила с четырехлетним Рафаэлем Чаной, ожидавшим пересадку сердца.

Говоря об их любимых закусках и блюдах, Кейт сказала: "Я тоже ела много-много оливок, когда была маленькой".

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон с дочерью Фото: Getty Images

Судя по всему, принцесса Шарлотта унаследовала это от своей мамы, поскольку молодая королевская особа тоже любит перекусывать оливками.

Во время визита в начальную школу Lavender в 2019 году Кейт Миддлтон пообщалась со школьниками и сказала им, что "Шарлотта любит оливки".

Но, кроме этой очень взрослой закуски, юная принцесса любит комфортную еду и любимую семьей – сырную пасту.

[ + – ] Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон исполнила желание больной раком девочки.

Также Фокус писал о подарке принца Уильяма жене в День святого Валентина.