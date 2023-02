Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям нарушил традицию подарком на День влюбленных

Королевская пара любит проводить время дома, смотря фильмы и заказывая еду.

Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям нарушил традицию подарком на День святого Валентина. Об этом пишет Style Caster.

Что принц Уильям подарил жене на День Святого Валентина 2023 года?

Принцесса Уэльская посетила Лидс 1 февраля 2023 года в рамках своей инициативы The Royal Foundation Center for Early Childhood и прорекламировала начало своей новой кампании Shaping Us, повышая осведомленность о важности первых пяти лет жизни ребенка.

Во время посещения рынка Лидс Киркгейт Кейт пообщалась с флористом Нилом Эшкрофтом, спросившим принцессу Уэльскую о ее планах на День святого Валентина. Эшкрофт сказал: "Бесспорно, Уильям купит тебе несколько красных роз?" По словам флориста, принцесса Кейт ответила: "Я не думаю, что он подойдет". Затем Эшкрофт добавил: "Я предложил ей скидку. Я сказал, что дам ей карточку и скину НДС". Он также сказал, что принцесса Уэльская "повела себя очень искренне". Кейт также связана с городом Лидс, поскольку ее отец происходит из города и имеет долгую семейную историю от Миддлтонов.

Это полная противоположность тому, что произошло в 2022 году, но это может быть частью их распорядка дня. Принц Уэльский подарил своей жене милый романтический жест ко дню влюбленных. Сын Карла III удивил возлюбленную огромной коробкой с 50 розами в День святого Валентина. Он также написал от руки романтичное сообщение в своей открытке, восхваляя ее за то, что она такая замечательная жена и мать.

В дополнение к сердечному подарку герцога Кембриджского для его жены, герцогиня Кейт также получила "валентинки ручной работы" от их детей.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty

"Уильям и Кейт — домоседы, поэтому их свидания проходят спокойно. Они будут смотреть Netflix и документальные фильмы, когда дети будут спать, заказывать еду на вынос, играть в Scrabble и наслаждаться несколькими бокалами вина. Для них простые вещи в жизни имеют значение", — рассказывал инсайдер.

О своей кампании Shaping Us Кейт Миддлтон рассказала в Instagram. "Наше раннее детство, период от беременности до пятилетнего возраста, фундаментально определяет остальную часть нашей жизни", — сказала она в видео. "Но как общество мы сейчас тратим гораздо больше времени и энергии на дальнейшую жизнь. Сегодня Центр раннего детства Королевского фонда начинает новую кампанию "Формируем нас", чтобы повысить осведомленность о кардинальном влиянии, которое мы можем иметь, когда создаем благоприятный, заботящийся мир вокруг детей и тех, кто о них заботится".

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty

Планы на День Святого Валентина появились через несколько месяцев после того, как Кейт провела свое второе мероприятие колядок во время Рождества в исторической церкви под названием "Вместе на Рождество". На мероприятии колядок хор Вестминстерского аббатства исполнил всемирно известные рождественские колядки. Специальный выпуск начался с видео-чествования, которое упоминало о важных посланиях королевы Елизаветы II на Рождество на протяжении многих лет. Во время мероприятия принц Уильям прочитал свою рождественскую речь 2012 года, а возлюбленная будущего короля Великобритании отдала честь Ее Величеству мишкой Паддингтоном на церемонии.

Корнуолльская герцогиня и королевский сын познакомились в 2001 году, когда оба были студентами университета Сент-Эндрюс. В 2011 году пара узаконила свои отношения во время роскошной церемонии. Сейчас у них трое детей: принц Джордж, родившийся в июле 2013 года, принцесса Шарлотта, родившаяся в мае 2015 года, и принц Луи, родившийся в апреле 2018 года.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

