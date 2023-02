Кейт Міддлтон розповіла, як принц Вільям порушив традицію подарунком на День закоханих

Королівська пара полюбляє проводити час вдома, дивлячись фільми та замовляючи їжу.

Кейт Міддлтон розповіла, як принц Вільям порушив традицію подарунком на День святого Валентина. Про це пише Style Caster.

Що принц Вільям подарував дружині на День Святого Валентина 2023?

Принцеса Уельська відвідала Лідс 1 лютого 2023 року в рамках своєї ініціативи для The Royal Foundation Center for Early Childhood і прорекламувала початок своєї нової кампанії Shaping Us, підвищуючи обізнаність про важливість перших п’яти років життя дитини.

Під час відвідування ринку Лідс Кіркгейт Кейт поспілкувалася з флористом Нілом Ешкрофтом, який запитав принцесу Уельську про її плани на День святого Валентина. Ешкрофт сказав: "Безперечно, Вільям купить тобі кілька червоних троянд?" За словами флориста, принцеса Кейт відповіла: "Я не думаю, що він підійде". Потім Ешкрофт додав: "Я запропонував їй знижку. Я сказав, що дам їй картку і скину ПДВ". Він також сказав, що принцеса Уельська "повела себе дуже щиро". Кейт також пов’язана з містом Лідс, оскільки її батько походить з міста та має довгу сімейну історію від Міддлтонів.

Це повна протилежність тому, що сталося у 2022, але це може бути частиною їхнього розпорядку дня. Принц Уельський подарував своїй дружині милий романтичний жест до дня закоханих. Син Карла ІІІ здивував кохану величезною коробкою з 50 трояндами на День святого Валентина. Він також написав від руки найромантичніше повідомлення у своїй листівці, вихваляючи її за те, що вона така чудова дружина та мати.

На додаток до сердечного подарунка герцога Кембриджського для його дружини, герцогиня Кейт також отримала "валентинки ручної роботи" від їхніх дітей.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty

"Вільям і Кейт — домосіди, тому їхні побачення проходять спокійно. Вони дивитимуться Netflix і документальні фільми, коли діти будуть спати, замовлятимуть їжу на винос, гратимуть у Scrabble і насолоджуватимуться кількома келихами вина. Для них прості речі в житті мають значення", — розповідав інсайдер.

Про свою кампанію Shaping Us Кейт Міддлтон розповіла в Instagram. "Наше раннє дитинство, період від вагітності до п’ятирічного віку, фундаментально визначає решту нашого життя", – сказала вона у відео. "Але як суспільство ми зараз витрачаємо набагато більше часу та енергії на подальше життя. Сьогодні Центр раннього дитинства Королівського фонду розпочинає нову кампанію "Формуємо нас", щоб підвищити обізнаність про кардинальний вплив, який ми можемо мати, коли створюємо сприятливий, піклуючий світ навколо дітей та тих, хто про них піклується".

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty

Плани на День Святого Валентина з’явилися через кілька місяців після того, як Кейт провела свій другий захід колядок під час Різдва в історичній церкві під назвою "Разом на Різдво". На заході колядок хор Вестмінстерського абатства виконав всесвітньо відомі різдвяні колядки. Спеціальний випуск розпочався з відео-вшанування, яке згадувало про важливі послання королеви Єлизавети ІІ на Різдво протягом багатьох років. Під час заходу принц Вільям прочитав свою різдвяну промову 2012 року, а кохана майбутнього короля Великобританії віддала честь Її Величності ведмедиком Паддінгтоном на церемонії.

Герцогиня Корнуольська і королівський син познайомилися у 2001 році, коли обидва були студентами університету Сент-Ендрюс. У 2011 пара узаконила свої стосунки під час розкішної церемонії. Наразі у них троє дітей: принц Джордж, який народився в липні 2013 року, принцеса Шарлотта, яка народилася в травні 2015 року, і принц Луї, який народився у квітні 2018 року.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

