Кулінарні вподобання юна королівська персона успадкувала від своєї матері.

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Кейт Міддлтон розповіла про улюблену страву принцеси Шарлотти. Про це пише Daily Express.

Принцесі Шарлотті всього сім років, тож можна припустити, що її улюблені страви – це солодощі, шоколад, курячі нагетси та чипси. Однак мама Кейт, принцеса Уельська, розповіла, що маленька принцеса має дуже вишуканий смак.

Королівська родина, включно з дітьми, має доступ до найчудовіших страв, які їм пропонуються.

Одного разу дружина принца Вільяма розповіла, що юна Шарлотта є великою прихильницею оливок, які є одним із тих інгредієнтів, які викликають розбіжності, таких як гриби, темний шоколад, блакитний сир або устриці.

У 2018 році Кейт відвідала лікарню Грейт-Ормонд-стріт, щоб відкрити новий медичний заклад, і поговорила з чотирирічним Рафаелем Чаною, який чекав на пересадку серця.

Говорячи про їхні улюблені закуски та страви, Кейт сказала: "Я теж їла багато-багато оливок, коли була маленькою".

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон з донькою Фото: Getty Images

Судячи з усього, принцеса Шарлотта успадкувала це від своєї мами, оскільки молода королівська особа також любить перекушувати оливками.

Під час візиту до початкової школи Lavender у 2019 році Кейт Міддлтон поспілкувалася зі школярами та сказала їм, що "Шарлотта любить оливки".

Але, окрім цієї дуже дорослої закуски, юна принцеса також любить комфортну їжу та улюблену сім’єю – сирну пасту.

[ + – ] Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон виконала бажання хворої на рак дівчинки.

Також Фокус писав про подарунок принца Вільяма дружині на День святого Валентина.