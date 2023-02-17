Кейт Міддлтон здійснила мрію хворої дівчинки (фото)

У мережі пригадують випадок майже дворічної давності.

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон здійснила мрію маленької дівчинки. Про це пише Hello Magazine.

Для Міли Снеддон можливість поговорити з королівською родиною Великобританії була мрією, яка збулася, і в неї було одне дуже особливе прохання.

Дружина принца Вільяма і Міла вперше поговорили восени 2020 року під час дзвінка в Zoom. Принцеса зателефонувала маленькій дівчинці, у якої діагностували рідкісну форму раку крові.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Міла, до якої приєдналася її мама Лінда, поділилася своїм хвилюванням щодо майбутньої зустрічі з Кейт Міддлтон у реальному житті. І вона мала щось дуже конкретне запитати у принцеси перед їхньою зустріччю.

Під час розмови Міла запитала маму трьох, чи надягне вона рожеву сукню, коли вони зможуть зустрітися. І принцеса Уельська дотримала слова.

У травні 2021 року Кейт Міддлтон надягнула красиву ніжно-рожеву сукню Me+Em, коли вони зустрілися віч-на-віч у палаці Голірудхаус в Единбурзі.

Обличчя маленької Міли помітно засяяло, коли королівська персона увійшла в кімнату.

"Привіт, Міло, подивися на себе! Я хочу тебе міцно обійняти, так приємно зустрітися з тобою особисто", — сказала Кейт Міддлтон.

Потім вона похвалила маленьку дівчинку, яка була одягнена з голови до п’ят у рожеве з пов’язкою на голові, сукнею та туфлями, додавши: "Мені подобається твоя сукня, можеш трохи покрутитися — і твоє взуття".

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

"Вона була такою турботливою та уважною. Я справді відчула, що вона мама, коли вона розмовляла з Мілою. Були труднощі через усі обмеження ковіду та носіння масок, але вона сказала, що хоче дати Мілі великі обійми", — розповідала пізніше мама дівчинки.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли дітей на знімальний майданчик популярного шоу.

Також Фокус писав про подарунок принца Вільяма своїй дружині на День закоханих.