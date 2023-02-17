Кейт Міддлтон здійснила мрію хворої дівчинки (фото)
У мережі пригадують випадок майже дворічної давності.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон здійснила мрію маленької дівчинки. Про це пише Hello Magazine.
Для Міли Снеддон можливість поговорити з королівською родиною Великобританії була мрією, яка збулася, і в неї було одне дуже особливе прохання.
Дружина принца Вільяма і Міла вперше поговорили восени 2020 року під час дзвінка в Zoom. Принцеса зателефонувала маленькій дівчинці, у якої діагностували рідкісну форму раку крові.
Міла, до якої приєдналася її мама Лінда, поділилася своїм хвилюванням щодо майбутньої зустрічі з Кейт Міддлтон у реальному житті. І вона мала щось дуже конкретне запитати у принцеси перед їхньою зустріччю.
Під час розмови Міла запитала маму трьох, чи надягне вона рожеву сукню, коли вони зможуть зустрітися. І принцеса Уельська дотримала слова.
У травні 2021 року Кейт Міддлтон надягнула красиву ніжно-рожеву сукню Me+Em, коли вони зустрілися віч-на-віч у палаці Голірудхаус в Единбурзі.
Обличчя маленької Міли помітно засяяло, коли королівська персона увійшла в кімнату.
"Привіт, Міло, подивися на себе! Я хочу тебе міцно обійняти, так приємно зустрітися з тобою особисто", — сказала Кейт Міддлтон.
Потім вона похвалила маленьку дівчинку, яка була одягнена з голови до п’ят у рожеве з пов’язкою на голові, сукнею та туфлями, додавши: "Мені подобається твоя сукня, можеш трохи покрутитися — і твоє взуття".
"Вона була такою турботливою та уважною. Я справді відчула, що вона мама, коли вона розмовляла з Мілою. Були труднощі через усі обмеження ковіду та носіння масок, але вона сказала, що хоче дати Мілі великі обійми", — розповідала пізніше мама дівчинки.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли дітей на знімальний майданчик популярного шоу.
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