Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли дітей на знімальний майданчик "Персні влади"

Принц і принцеса Уельські привели принца Джорджа та принцесу Шарлотту за лаштунки "Персні влади".

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Суперфанат "Володаря перснів" принц Вільям і його дружина Кейт влаштували приватну нічну екскурсію знімальним майданчиком телевізійного спін-офу фільму для своїх дітей — принца Джорджа та принцеси Шарлотти. Про це повідомляє The Sun.

Члени королівської родини зазирнули на виробництво спін-офу "Володаря перснів", що транслюється на Amazon Prime Video, і зустрілися з деякими акторами. Прогулянка відбулася у перший день канікул 9-річного Джорджа та 7-річної Шарлотти, які відвідують школу Ламбрук.

Хоча в 4-річного принца Луї теж є канікули, він не приєднався до екскурсії Rings of Power. Британська газета описала 40-річного Вільяма як "суперфаната Володаря перснів" і повідомила, що члени королівської родини насолоджувалися "стриманим" візитом на знімальний майданчик. Шоу знімалося в лісі на пагорбі Баттерстіп, Ескот, приблизно за 20 хвилин їзди від будинку сім'ї у Віндзорі.

"Вільям — великий шанувальник цих фільмів, тому він ухопився за цей шанс. Їх представили основним акторам і показали знімальний майданчик", — повідомило джерело The Sun. "Все це було надзвичайно цікаво для Джорджа і Шарлотти, яким подобалося дивитися на реквізит і на те, як все було викладено. Це була величезна честь і для акторів".

[ + – ] Принц і принцеса Уельські з дітьми

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розповіла, як принц Вільям порушив традицію подарунком на День закоханих.