Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли детей на съемочную площадку "Кольца власти"

Принц и принцесса Уэльские привели принца Джорджа и принцессу Шарлотту за кулисы "Кольца власти".

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Суперфанат "Властелина колец" принц Уильям и его жена Кейт устроили частную ночную экскурсию по съемочной площадке телевизионного спин-оффа фильма для своих детей — принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Об этом сообщает The Sun.

Члены королевской семьи заглянули на производство спин-оффа "Властелина колец", транслируемого на Amazon Prime Video, и встретились с некоторыми актерами. Прогулка состоялась в первый день каникул 9-летнего Джорджа и 7-летней Шарлотты, которые посещают школу Ламбрук.

Хотя у 4-летнего принца Луи тоже есть каникулы, он не присоединился к экскурсии Rings of Power. Британская газета описала 40-летнего Уильяма, как "суперфаната Властелина колец" и сообщила, что члены королевской семьи наслаждались "сдержанным" визитом на съемочную площадку. Шоу снималось в лесу на холме Баттерстип, Эскот, примерно в 20 минутах езды от дома семьи в Виндзоре.

"Уильям — большой поклонник этих фильмов, поэтому он ухватился за этот шанс. Их представили основным актерам и показали съемочную площадку", — сообщил источник The Sun. "Все это было чрезвычайно увлекательно для Джорджа и Шарлотты, которым нравилось смотреть на реквизит и на то, как все было выложено. Это была огромная честь и для актеров".

[ + – ] Принц и принцесса Уэльские с детьми

Напомним, Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям нарушил традицию подарком на День влюбленных.