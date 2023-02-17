Кейт Миддлтон осуществила мечту больной девочки (фото)

В Сети вспоминают случай почти двухлетней давности.

Related video

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон осуществила мечту маленькой девочки. Об этом пишет Hello Magazine.

Для Милы Снеддон возможность поговорить с королевской семьей Великобритании была сбывшейся мечтой, и у нее была одна очень особая просьба.

Жена принца Уильяма и Мила впервые поговорили осенью 2020 года во время звонка в Zoom. Принцесса позвонила маленькой девочке, у которой диагностировали редкую форму рака крови.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Мила, к которой присоединилась ее мама Линда, поделилась своим волнением по поводу предстоящей встречи с Кейт Миддлтон в реальной жизни. И у нее была одна очень конкретная просьба. Во время разговора Мила спросила маму троих, наденет ли она розовое платье, когда они смогут встретиться. И принцесса Уэльская сдержала слово.

В мае 2021 года Кейт Миддлтон надела красивое нежно-розовое платье Me+Em, когда они встретились лицом к лицу во дворце Холирудхаус в Эдинбурге.

Лицо маленькой Милы заметно засияло, когда королевская персона вошла в комнату.

"Привет, Мила, посмотри на себя! Я хочу тебя крепко обнять, так приятно встретиться с тобой лично", — сказала Кейт Миддлтон.

Потом она похвалила маленькую девочку, которая была одета с головы до пяток в розовый с повязкой на голове, платьем и туфлями, добавив: "Мне нравится твое платье, можешь немного покрутиться — и твоя обувь".

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Она была так заботлива и внимательна. Я действительно почувствовала, что она мама, когда она разговаривала с Милой. Были трудности из-за всех ограничений ковида и ношения масок, но она сказала, что хочет дать Миле большие объятия", — рассказывала позже мама девочки.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли детей на съемочную площадку популярного шоу.

Также Фокус писал о подарке принца Уильяма своей жене в День влюбленных.