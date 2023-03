Шеф-кухарі зірок. Хто готує для Бейонсе, Адель та Мадонни

Деякі селебріти, напевно, самі готують собі їжу, але найчастіше вони користуються послугами професіоналів. І вони дуже вправні у своїй справі.

Кейт Міддлтон та Різ Візерспун часто демонструють свої успіхи на кухні. Проте, зрозуміло, що селебріті, які надто зайняті на зйомках чи концертах, звертаються до послуг шеф-кухарів. У статті "У таємному світі найкращих приватних шеф-кухарів" розповідається, що їсть Ріанна, яким тако віддає перевагу Барбра Стрейзанд і чим у концертному турі харчується Бейонсе. А також, що треба зробити, щоб стати шеф-кухарем зірки. Про це пише Town&Country.

У матеріалі йдеться про шість шеф-кухарів. Вони могли б стати шеф-кухарями на кухні власного ресторану, але віддали перевагу кухням селебріті.

Проте вони не розповіли, скільки їм платять за таку роботу. За чутками, шеф-кухарі зірок заробляють сотні тисяч доларів на рік.

Шеф-кухар Ріанни — Деббі Соломон

Деббі вирішила стати кухарем, як і її мати. Вона закінчила кулінарну школу в Парижі, після переїхала до Лос-Анджелесу і почала працювати в готелі Sunset Marquis у Західному Голлівуді.

"Я пропрацювала там п'ять років і почала набирати приватних клієнтів, щоб відточити своє ремесло", — розповіла Соломон. Вона готувала для Ріанни три дні, потім та найняла її на вечірку на честь "Супербоула", а потім Деббі вже готувала на її 25-річчя. На Ріанну вона працює вже десять років.

Деббі Соломон на кухні разом із Ріанною Фото: скріншот

"Я теж уродженка Карибського басейну, так що у нас схожі смаки, і я готую багато страв, на яких ми обидві виросли. Вона їсть їжу, яку любить, і прямо зараз їй подобається все, що пов'язано з бок-чой. Я просто обсмажую бок-чой з куркою або яловичиною, додаю солодкий перець, цибулю і чабрець — це дуже смачно", — поділилася рецептом, який подобається Ріанні Деббі.

Майк Шанд — готує для Бейонсе та Адель

Майк Шанд народився у Новій Зеландії на фермі. Так він і полюбив готувати зі свіжих продуктів.

До 1999 року він працював у ресторанах високої кухні, здобувши ступінь у галузі кулінарного мистецтва, а зовсім недавно, у 2018 році, отримав ступінь бакалавра наук в Університеті Пердью Глобал.

Майк Шанд — готує для Бейонсе та Адель

У 2007 році Майк трохи попрацював із Прінсем під час його концертного туру The Earth Tour: 21 Nights in London. У 2010 році Шанд приєднався до світового турне Бейонса I Am, в якому йому запропонували роль особистого шеф-кухаря співачки.

Зараз він продовжує готувати для Бейонсе та Jay-Z, іноді готує і для інших зірок, включаючи Адель.

"Я завжди помічаю, що подобається людям, слухати, коли вони говорять мені, який у них настрій, і вмію готувати з усього, що є під рукою, — і це те, що я люблю найбільше. Однак головне завдання для мене полягає в тому, щоб продовжувати готувати, не витрачаючи на це весь свій час", — поділився 42-річний Шанд.

Він має власну закусочну Love Baked Wings на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесі. Також він відкрив Elite Private Chefs, агентство з працевлаштування шеф-кухарів.

Ніккі Мартін — шеф-кухар Мадонни та Барбри Стрейзанд

Ніккі Мартін виросла у Каліфорнії і завжди любила готувати.

"Я виросла з мамою, яка не готувала, але працювала в харчовій промисловості. Я ходила з нею на конференції і захоплювалася їжею та смаками — це по-справжньому мене зацікавило", — розповіла Ніккі.

Але спочатку вона хотіла стати лікарем і навіть вступила до Гарварду, проте незабаром залишивши навчання заради кулінарії.

"У мене з'явилося бажання дбати про людей, і я вирішила робити це за допомогою їжі — у цьому моє покликання", — Мартін працювала барменом, з'являлася у програмах Food Network, а потім стала шеф-кухарем бару зірки кулінарії Майкла Вольтаджо. Потім вона стала зіркою кулінарних шоу та приватним кухарем.

Ніккі Мартін — шеф-кухар Мадонни та Барбри Стрейзанд

Зовсім недавно вона готувала тако для Мадонни, Джоша Броліна та Барбри Стрейзанд.

Але найбільше їй сподобалося готувати для Роберта Дауні-молодшого.

"Роберт Дауні-молодший — безперечно — був кращим. Він був таким загадковим, а його дружина Сьюзен — просто неймовірна. І незалежно від того, наскільки вони були зайняті, вони збиралися щовечора о 7 годині на сімейну вечерю", — розповіла Ніккі.

Майкл Дейн — готує для Ніка Джонаса, Пріянки Чопри та Христини Агілери

Майкл Дейн почав готувати ще в чотири роки, бо бабуся, яка володіла рестораном, не знала, як інакше відволікти гіперактивного онука від витівок.

Він був менеджером ресторану, але швидко зрозумів, що ця робота не для нього. Так що Майкл закінчив кулінарну школу Le Cordon Bleu у Лос-Анджелесі.

Майкл Дейн — готує для Ніка Джонаса, Пріянки Чопри та Христини Агілери

І його першим зірковим клієнтом став колишній голова 20th Century Fox Television Гері Ньюман.

"Він і його дружина — гурмани. У них була ферма і ранчо в долині Санта-Інес, і вони любили привозити додому у Санта-Моніку дивовижні продукти і вино", — говорить Дейн.

Після його клієнтами стали: Оззі Осборн, якому подобався тайський каррі Дейна, Ешлі Сімпсон, Софія Вергара та багато інших.

Після випадкової зустрічі на святі 4 липня минулого року він став шеф-кухарем Ніка Джонаса та Пріянки Чопри.

У Ніка діабет, як і у чоловіка Майкла, так що він зміг підібрати для нього ідеальне меню, а Приянка шаленіє від його тушкованої свинини адобо.

Шеф-кухар Кайлі Дженнер — Джонен Бро

У дитинстві Джонен готувала з мамою сніданок у їхній квартирі у Новому Орлеані та уявляла, що у них є ресторан.

"Мені було, напевно, близько шести років, і це започаткувало мою любов до кулінарії — зрештою, я з Нового Орлеана, батьківщини відмінної їжі та смаків", — каже шеф-кухар. Вона отримала ступінь бакалавра у Кулінарному інституті шеф-кухаря Джона Фолса. А потім випадково попрацювала на запрошення друга з Лілом Уейном, що й стало початком її кар'єри як приватного кухаря.

Шеф-кухар Кайлі Дженнер — Джонен Бро

"Мій друг був його штатним шеф-кухарем, але коли йому потрібна була перерва, я підміняла його", — у результаті вона стала працювати на Тревіса Скотта.

"У перший день, коли я зустріла його, він сказав: "У тутешній їжі немає жодних приправ", і я сказала йому, що буду тим, хто врятує його від прісних страв", — пожартувала Бро.

Для Скотта, Кайлі Дженнер та їхніх дітей вона готує страви південної кухні: гамбо, джамбалаю, буріто з беконом, яйцем та сиром.

Корібелл Ерлінг — готує для Серени Вільямс та Тайгера Вудса

"Я з Філадельфії, і відразу після закінчення середньої школи у 18 років я пішла до кулінарної школи в центрі міста", — згадує Корібелл. Після цього вона працювала з відомими шеф-кухарями, перш ніж і сама стала шефом у Нью-Йорку.

Зірковий шеф-кухар Корібелл Ерлінг

Вона працювала в Таїланді та В'єтнамі, а потім брала участь у шоу Гордона Рамзі "Пекельна кухня". Саме тоді вона стала приватним кухарем. Тим більше, що Рамзі сказав, що це для тих, хто "не вміє працювати в команді".

Вона працювала на філантропа Девона Кроса, а коли вибухнула пандемія – для приватних кухарів настав "золотий" час. Рік Корібелл працювала на гольфіста Тайгера Вудса, а її фірмові курячі крильця Серена Вільямс назвала "кращими, що вона коли-небудь їла".

