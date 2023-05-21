За вами следят: шесть мест в отеле, где могут быть спрятаны скрытые камеры (видео)

Бортпроводница Эстер Стуррус довольно часто останавливается в отелях или съемных квартирах из-за своей профессии. Теперь она делится с поклонниками навыками, которые помогут чувствовать себя безопасно в чужих домах.

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Во время путешествий люди постоянно останавливаются либо в отелях, либо снимают специальные апартаменты, где планируют провести спокойно время без лишних глаз. Однако, это не всегда получается сделать из-за недобросовестных владельцев. Об этом рассказала стюардесса Эстер Стуррус в своем TikTok.

Бортпроводница из Нидерландов уже длительное время работает и делится со своими полезными навыками, которыми пользуется сама. В этот раз она рассказала о том, где и как можно обнаружить скрытые камеры в отеле или арендованной квартире.

Зеркало

Оказывается, такая неприметная вещь, которая есть в каждом отеле или квартире может хранить в себе посторонние вещи. Достаточно лишь прикоснуться к зеркалу пальцем. Если между пальцем и его отражением есть пространство около сантиметра, значит все безопасно и оно не предоставляет для вас "опасности".

При этом, если кончик пальца и отражение совпадает, тогда это может означать, что в нем есть скрытая камера. Эстер рассказывает, что нужно выключить в комнате свет, включить на смартфоне фонарик и поднести его к зеркалу. Там будет видно, действительно ли в зеркале есть скрытая камера.

Пульт от телевизора

Современные технологии позволяют встраивать скрытые камеры в самые неприметные места. Это может быть даже пульт от телевизора с инфракрасным освещением, которое позволяет вести сьемки в темноте.

Его лучи не видны человеческому глазу, однако камера смартфона все видит. При съемке в темноте инфракрасный свет будет отображаться на экране как пульсирующая точка. Лучше всего при этом использовать именно фронтальную камеру.

Также следует внимательно осмотреть и другие места в квартире или же в отеле, которые вызывают у вас подозрения. Стюардесса назвала следующие:

детектор огня и дыма;

телевизор;

шторы;

душ.

Напомним, 21 апреля сообщалось, что сантехник обокрал хозяйку дома, пока "искал" инструмент. Он не знал, что в доме были установлены скрытые камеры, благодаря которым и удалось узнать о преступлении.