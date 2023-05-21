"Золотой стандарт": как готовят один из самых дорогих бургеров (видео)

Внизу главной страницы меню в известном в США заведении Drury Beer Garden находится не знаменитый филадельфийский сырный стейк, а гамбургер. За 700 долларов любой желающий может попробовать "Золотой стандарт".

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В Филадельфии, штат Пенсильвания (США) гамбургер покрытый съедобным золотом, стоит целых 700 долларов. Об этом пишет UPI.

Внизу главной страницы меню в Drury Beer Garden находится не знаменитый филадельфийский сырный стейк, а гамбургер.

За 700 долларов любой желающий может попробовать "Золотой стандарт". Это бургер из мяса вагю (общее название мясных пород коров, отличающихся генетической предрасположенностью к интенсивной мраморности и высокому содержанию ненасыщенных жиров) с икрой, свежим черным трюфелем, омаром, политым коньяком, с выдержанным ирландским чеддером наверху и политый медом.

Издание отмечает, что картофель фри входит в стоимость. Как и 1 унция коньяка Louis XIII, стоимость которого составляет около 5 000 долларов за бутылку.

Джордж Циурис, совладелец заведения, сказал местному новостному каналу NBC10, что "Золотой стандарт" — это радость приготовления пищи.

"Мы рады предоставить нашим гостям удивительные, креативные и вкусные варианты в нашей новой концепции меню", — сказал он.

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