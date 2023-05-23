Обвалило рынок: в сети стало вирусным фейковое фото взрыва у здания Пентагона

Пользователи предположили, что фото было сделано при помощи искусственного интеллекта. Из-за него на короткое время началось колебание рыночной капитализации в размере 500 млрд долларов.

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В понедельник 22 мая в сети начали активно распространять фото якобы взрыва у здания Пентагона. Однако оно оказалось фейковым. Об этом пишет издание AFP.

В Пентагоне опровергли информацию о том, что у здания произошел взрыв.

"Мы можем подтвердить, что это было ложное сообщение, и Пентагон сегодня не подвергался нападению", — сказал представитель Минобороны США журналистам.

Кроме того, пожарная служба округа Арлингтон, штат Вирджиния также подтвердила, что никакого взрыва у Пентагона не было.

По словам журналистов, здание, которое можно увидеть на фото, на самом деле не очень похоже на штаб-квартиру Минобороны США. Пользователи предположили, что снимок был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта.

Фейковый взрыв в Пентагоне Фото: соцсети

Аналитики The Kobeissi Letter заявили, что вирусное фото спровоцировало падение рынка. Оно длилось несколько минут. За это время индекс S&P 500 снизился на 0,29%. Впрочем, он вскоре восстановился.

"Это привело к колебанию рыночной капитализации в размере 500 миллиардов долларов", — сказано в сообщении.

Однако затем, после того, как было подтверждено, что фото фейковое, ситуация на рынке нормализовалась.

Ситуация на рынке

Что такое индекс S&P 500

Фондовый индекс, в корзину которого включено 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.

Напомним, что 22 мая СМИ сообщили, что в РФ после запрета дронов предлагают не запускать воздушные шарики. Так, воздушные шары представляют определенные негативные аспекты, такие как загрязнение природы, потенциальные травмы и угрозу животному миру.

Также сообщалось, что 22 мая в Мексике вулкан начал извергать столбы дыма. По данным издания, в результате активности вулкана пришлось закрыть местные учебные заведения, а люди вынуждены носить защитные маски.