Обвалило рынок: в сети стало вирусным фейковое фото взрыва у здания Пентагона
Пользователи предположили, что фото было сделано при помощи искусственного интеллекта. Из-за него на короткое время началось колебание рыночной капитализации в размере 500 млрд долларов.
В понедельник 22 мая в сети начали активно распространять фото якобы взрыва у здания Пентагона. Однако оно оказалось фейковым. Об этом пишет издание AFP.
В Пентагоне опровергли информацию о том, что у здания произошел взрыв.
"Мы можем подтвердить, что это было ложное сообщение, и Пентагон сегодня не подвергался нападению", — сказал представитель Минобороны США журналистам.
Кроме того, пожарная служба округа Арлингтон, штат Вирджиния также подтвердила, что никакого взрыва у Пентагона не было.
По словам журналистов, здание, которое можно увидеть на фото, на самом деле не очень похоже на штаб-квартиру Минобороны США. Пользователи предположили, что снимок был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта.
Аналитики The Kobeissi Letter заявили, что вирусное фото спровоцировало падение рынка. Оно длилось несколько минут. За это время индекс S&P 500 снизился на 0,29%. Впрочем, он вскоре восстановился.
"Это привело к колебанию рыночной капитализации в размере 500 миллиардов долларов", — сказано в сообщении.
Однако затем, после того, как было подтверждено, что фото фейковое, ситуация на рынке нормализовалась.
Что такое индекс S&P 500
Фондовый индекс, в корзину которого включено 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.
Напомним, что 22 мая СМИ сообщили, что в РФ после запрета дронов предлагают не запускать воздушные шарики. Так, воздушные шары представляют определенные негативные аспекты, такие как загрязнение природы, потенциальные травмы и угрозу животному миру.
Также сообщалось, что 22 мая в Мексике вулкан начал извергать столбы дыма. По данным издания, в результате активности вулкана пришлось закрыть местные учебные заведения, а люди вынуждены носить защитные маски.