Обвалило ринок: у мережі стало вірусним фейкове фото вибуху біля будівлі Пентагону

Користувачі припустили, що фото було зроблено штучним інтелектом. Через нього на короткий час почалося коливання ринкової капіталізації у розмірі 500 млрд доларів.

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У понеділок 22 травня у мережі почали активно розповсюджувати фото нібито вибуху біля будівлі Пентагону. Однак воно виявилося фейковим. Про це пише видання AFP.

У Пентагоні спростували інформацію про те, що біля будівлі стався вибух.

"Ми можемо підтвердити, що це було хибне повідомлення, і Пентагон сьогодні не зазнав нападу", — сказав представник Міноборони США журналістам.

Крім того, пожежна служба округу Арлінгтон, штат Вірджинія також підтвердила, що жодного вибуху не було.

За словами журналістів, будівля, яку можна побачити на фото, насправді не дуже схожа на штаб-квартиру Міноборони США. Користувачі припустили, що знімок було згенеровано за допомогою штучного інтелекту.

Фейковий вибух у Пентагоні Фото: соцсети

Аналітики The Kobeissi Letter заявили, що вірусне фото спровокувало падіння ринку. Воно тривало кілька хвилин. За цей час індекс S&P 500 знизився на 0,29%. Втім, незабаром він відновився.

"Це призвело до коливання ринкової капіталізації у розмірі 500 мільярдів доларів", — йдеться у повідомленні.

Однак потім, після того, як було підтверджено, що фото фейкове, ситуація на ринку нормалізувалася.

Ситуація на ринку

Що таке індекс S&P 500

Фондовий індекс, в кошик якого включено 505 акцій 500 обраних торгуються на фондових біржах США громадських компаній, що мають найбільшу капіталізацію.

Нагадаємо, що 22 травня ЗМІ повідомили, що у РФ після заборони дронів пропонують не запускати повітряні кульки. Так, повітряні кулі представляють певні негативні аспекти, такі як забруднення природи, потенційні травми та загрозу тваринному світу.

Також повідомлялося, що 22 травня в Мексиці вулкан почав викидати стовпи диму. За даними видання, внаслідок активності вулкана довелося закрити місцеві навчальні заклади, а люди змушені носити захисні маски.