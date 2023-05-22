За даними росЗМІ, повітряні кулі становлять певні негативні аспекти, такі як забруднення природи, потенційні травми та загрозу тваринному світу.

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Урядовий комітет з охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки Санкт-Петербурга прийняв рекомендацію відмовитися від запуску повітряних кульок у місті, вказуючи на їх потенційний негативний внесок у екологічну ситуацію. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РІА "Новини".

За повідомленням росЗМІ, повітряні кулі становлять певні негативні аспекти, такі як забруднення природи, потенційні травми та загрозу тваринному світу. У зв'язку з цим, російські чиновники пропонують альтернативу у вигляді проведення шоу з мильними бульбашками, які, ймовірно, будуть більш безпечними та екологічно доброзичливими.

Чиновники хочуть, щоб заборона запуску повітряних кульок стосувалася, зокрема шкіл, де проводиться свято останнього дзвоника, рекомендації стосуються також випускників.

Нагадаємо, 3 травня в Москві запровадили заборону на використання безпілотних літальних апаратів без спеціального дозволу. Порушення заборони загрожує кримінальною відповідальністю. Подібні обмеження пізніше поширилися приблизно на 40 російських регіонів.

Перший заступник голови Комітету Держдуми РФ з питань оборони Олексій Журавльов у відповідь на "атаку дронів" на Кремль запропонував сформувати ескадрилью орлів-перехоплювачів для захисту важливих об'єктів інфраструктури.