"Не исчезнет с карты мира": Западу все равно нужно контактировать с РФ, — МИД Австрии

По словам Александра Шалленберга, Западу придется и дальше говорить с Россией, потому что страна-агрессор все равно играет большую роль в реализации глобальных климатических и экологических целей. Помимо этого Россия сидит за столом переговоров во многих международных организациях.

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Западу придется продолжать контактировать с РФ на различных международных площадках, в частности, в рамках ОБСЕ и ООН, даже при том, что руководство страны заслуживает наказания за военные преступления в Украине, Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Welt. 22 мая.

Он убежден, что Россия даже после окончания войны будет продолжать представлять угрозу и для Украины, и для Европы, и для всего мира.

По словам Шалленберга, Западу придется и дальше говорить с Россией, потому что страна-агрессор все равно играет большую роль в реализации глобальных климатических и экологических целей. Помимо этого Россия сидит за столом переговоров во многих международных организациях.

Глава австрийского МИД отметил, что Западу придется мириться с этим, потому что РФ никуда не исчезнет, но цивилизованный мир должен сделать все, чтобы привлечь к РФ ответственности за преступления против Украины.

"Россия не исчезнет с карты. Россия – крупнейший географический сосед ЕС и крупнейшая ядерная страна на этой планете. Москва сидит за столом переговоров во многих международных организациях и является, например, важным игроком в реализации глобальных климатических и экологических целей", – отметил он.

16 мая Шелленберг заявил, что полномасштабная война Российской Федерации заставила Евросоюз сплотиться и стать сильнее, однако европейским странам все еще предстоит освоить "язык силы".

Напомним, что 11 апреля представительница консервативной партии Австрии Каролине Эдтштадлер заявила, что ее в вопросе ареста президента РФ Владимира Путина ее страна будет руководствоваться международным и уголовным правом.

Ранее, 8 апреля, мы также писали о том, что в Стратегии безопасности Австрии до сих пор у России есть статус "стратегического партнера". Текст документа не меняли ни после оккупации Крыма Россией, ни после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.