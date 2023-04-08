Австрия до сих пор считает РФ стратегическим партнером в сфере безопасности (документ)

Стратегия безопасности Австрии не менялась с 2013 года. В ней до сих пор Российскую Федерацию называют стратегическим партнером наравне с США.

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В Стратегии безопасности Австрии до сих пор у России есть статус "стратегического партнера". Об этом сказано в документе, который был опубликован в 2013 году.

В нем указано, что политика Австрии в сфере международной безопасности направлена на сотрудничество со стратегическими партнерами ЕС. Среди них указывается США и Российская Федерация.

Кроме того, в разделе "Политика безопасности Австрии в международном контексте" говорится, что политика Австрии должна формироваться на сотрудничестве Европейского союза с Россией и США, а также развивающимися странами.

Сотрудничество Австрии и РФ Фото: скриншот

Также в документе говорится, что НАТО сотрудничает с международными партнерами, среди которых есть и Россия.

На сайте Федеральной канцелярии Австрии говорится, что Стратегия безопасности страны начала разрабатываться в 2011 году, а одобрили ее в 2013 году. Ее не меняли ни после оккупации Крыма Россией, ни после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

"Политику безопасности следует понимать как возможность активного формирования. Сосредоточение внимания на простом реагировании на угрозы было бы недостаточным. Благодаря своему географическому положению, культурным и политическим связям и традиционной, международно признанной активной внешней политике и политике безопасности, Австрия имеет особые возможности для оказания помощи в формировании внутренней и внешней безопасности как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций", — говорится на сайте.

Напомним, что в Министерстве Юстиции Австрии 24 марта заявили, что страна арестует и выдаст Путина Гааге в случае его приезда в страну. Австрийские правозащитники напомнили, что в 2019 году Международный уголовный суд в рамках дела президента Судана Омара аль-Башира постановил, что иммунитета не имеют даже главы государств.

Также 7 марта в МИД Австрии заявили, что Украина не должна уступать РФ территории ради мира. Однако в ведомстве заявили, что нет ничего плохого в том, что в Европе существуют разные мнения о том, каким образом следует достичь мира в Украине.