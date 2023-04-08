Австрія досі вважає РФ стратегічним партнером у сфері безпеки (документ)

Стратегія безпеки Австрії не змінювалася з 2013 року. У ній досі Російську Федерацію називають стратегічним партнером нарівні із США.

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У Стратегії безпеки Австрії досі Росія має статус "стратегічного партнера". Про це сказано в документі, опублікованому в 2013 році.

У ньому зазначено, що політика Австрії у сфері міжнародної безпеки спрямована на співпрацю зі стратегічними партнерами ЄС. Серед них вказується США та Російська Федерація.

Крім того, у розділі "Політика безпеки Австрії в міжнародному контексті" йдеться, що політика Австрії повинна формуватися на співпраці Європейського союзу з Росією та США, а також країнами, що розвиваються.

Співробітництво Австрії та РФ Фото: скріншот

Також у документі йдеться, що НАТО співпрацює з міжнародними партнерами, серед яких є Росія.

На сайті Федеральної канцелярії Австрії йдеться про те, що Стратегія безпеки країни почала розроблятися у 2011 році, а схвалили її в 2013 році. Її не змінювали ні після окупації Криму Росією, ні після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

"Політику безпеки слід розуміти як можливість активного формування. Зосередження уваги на простому реагуванні на загрози було б недостатнім. Завдяки своєму географічному положенню, культурним і політичним зв'язкам і традиційній, міжнародно визнаній активній зовнішній політиці та безпеці, Австрія має особливі можливості для надання допомоги в формуванні внутрішньої та зовнішньої безпеки як на двосторонній основі, так і в рамках міжнародних організацій", — йдеться на сайті.

Нагадаємо, що у Міністерстві Юстиції Австрії 24 березня заявили, що країна заарештує та видасть Путіна Гаазі у разі його приїзду до країни. Австрійські правозахисники нагадали, що у 2019 році Міжнародний кримінальний суд у рамках справи президента Судану Омара аль-Башира ухвалив, що імунітету не мають навіть глави держав.

Також 7 березня в МЗС Австрії заявили, що Україна не повинна поступатися РФ територією заради миру. Однак у відомстві заявили, що немає нічого поганого в тому, що в Європі існують різні думки щодо того, яким чином слід досягти миру в Україні.