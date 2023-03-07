Україна не повинна поступатися РФ територіями заради миру, – МЗС Австрії

Міністр закордонних справ Австрії не бачить нічого поганого в тому, що в Європі існують різні думки на те, яким чином слід досягти миру в Україні.

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Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг вважає що Україна не має відмовлятися від своїх територій заради миру, а такі розмови вважає небезпечними. Про це він 6 березня сказав в інтерв’ю Der Standard.

За його словами, цілком зрозуміло, що в європейському суспільстві є різні думки з приводу того, як досягти миру в Україні.

"Те, що ми можемо вільно дискутувати – це те, що характеризує плюралістичні демократії і відрізняє нас від Володимира Путіна та його системи. Ми не повинні робити помилку, вдаючи, що дозволена лише одна думка", – зазначив Шалленберг.

Він висловив сподівання, що ситуація в Україні вирішиться дипломатичним шляхом.

"Ми поки що не дочекалися. Росія дивиться на поле бою, щоб ухвалювати рішення, і було б дуже небезпечно говорити, що Україна повинна відмовитися від певних частин своєї території заради миру. Для мене абсолютно зрозуміло одне: не може бути жодного рішення щодо України без України", – сказав очільник МЗС Австрії.

Міністр також додав, що Австрія підтримує Україну в боротьбі за відновлення її територіального суверенітету та цілісності.

Україна отримає від Австрії 10 мільйонів євро. Ці гроші спрямують на фінансування відновлювальних робіт в енергетиці,повідомили в Уряді 2 березня.

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер і міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький зустрілися, щоб обговорити співпрацю країн і війну в Україні. Вони домовилися, що дві країни не постачатимуть зброю Україні, щоб "уникнути ескалації".