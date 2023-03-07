Украина не должна уступать РФ территории ради мира, – МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии не видит ничего плохого в том, что в Европе существуют разные мнения о том, каким образом следует достичь мира в Украине.

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что Украина не должна отказываться от своих территорий ради мира, а такие разговоры считает опасными. Об этом он 6 марта сказал в интервью Der Standard.

По его словам, вполне понятно, что в европейском обществе есть разные мнения по поводу того, как достичь мира в Украине.

"То, что мы можем свободно дискутировать — это то, что характеризует плюралистические демократии и отличает нас от Владимира Путина и его системы. Мы не должны делать ошибку, делая вид, что разрешено только одно мнение", — отметил Шалленберг.

Он выразил надежду, что ситуация в Украине разрешится дипломатическим путем.

"Мы пока не дождались. Россия смотрит на поле боя, чтобы принимать решения, и было бы очень опасно говорить, что Украина должна отказаться от определенных частей своей территории ради мира. Для меня совершенно понятно одно: не может быть никакого решения по Украине без Украины", – сказал глава МИД Австрии.

Министр также добавил, что Австрия поддерживает Украину в борьбе за восстановление ее территориального суверенитета и целостности.

Украина получит от Австрии 10 миллионов евро. Эти деньги будут направлены на финансирование восстановительных работ в энергетике, сообщили в Правительстве 2 марта.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер и министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий встретились, чтобы обсудить сотрудничество стран и войну в Украине. Они договорились, что две страны не будут поставлять оружие Украине, чтобы "избежать эскалации".