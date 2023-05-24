США и Евросоюз ограничат инвестиции в Китай, — СМИ

Европейские и американские инвесторы стараются не допустить, чтобы капитал, опыт и знания компаний поддерживали технологические достижения стратегических конкурентов, угрожающих национальной безопасности.

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Европейский Союз и США намерены разработать инструменты, которые позволят справиться со все более враждебной экономической средой, а также устранить риски инвестирования в чувствительные технологии в таких странах, как Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

Партнеры будут обсуждать и стремиться согласовать свои подходы к проверке инвестиций. Такие меры позволят не допустить, чтобы капитал, опыт и знания компаний поддерживали технологические достижения стратегических конкурентов, угрожающих национальной безопасности. На встрече на высоком уровне в Швеции, как говорится в сообщении, уже прошли соответствующие дискуссии.

Высокопоставленные должностные лица ЕС и США стремятся использовать заседания Совета по торговле и технологиям. Соответствующее мероприятие состоится 30-31 мая. Участники дискуссии намерены укрепить свои связи по решению проблем увеличения экономического влияния Китая и вопросов, связанных с вторжением России в Украину. Встреча состоится в тот момент, когда Еврокомиссия планирует представить на следующий месяц стратегию экономической безопасности блока.

ЕС пытается усовершенствовать свою стратегию по Китаю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно изложила видение снижения рисков, но не полного отказа от сотрудничества с Пекином. Новый подход Европы приближает ее к резкой позиции со стороны США.

В сообщении говорится, что после вторжения РФ в Украину экономическая безопасность переросла в самый высокий приоритет для стран G-7. Официальные лица обсуждают, как лучше координировать общие инструменты, включая проверку инвестиций и экспортный контроль. Изучаются новые варианты политики, которые доступны для целостного преодоления рисков национальной безопасности, созданных некоторыми странами.

Напомним, 6 марта Reuters сообщало, что производители полупроводников из КНР оказались в затруднительном положении из-за экспортных ограничений США. В сообщении говорилось, что денег Компартии не хватит, чтобы поддержать соответствующее технологическое производство.