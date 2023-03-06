КНР может разориться: денег Компартии не хватит, чтобы поддержать производство чипов

Производителям чипов нужны инвестиции в крупных размерах, чтобы смягчить влияние санкций США.

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Производители полупроводников из КНР оказались в затруднительном положении из-за экспортных ограничений США. И дело не только в нехватке средств, но и в отсутствии доступа к передовым технологиям, пишет reuters.com.

В декабре 2022 года агентство Reuters сообщало, что правительство выделило $140 млрд на закупки оборудования для производства микросхем. Возможно, эти вливания и помогли таким компаниям, как Shanghai Micro Electronics Equipment Group (SMEE). Но одних денег недостаточно, чтобы догнать западных конкурентов, создающих микроэлектронику, которая на поколения опережает китайскую. SMEE и другие подобные компании в основном перепродают китайским производителям микросхем технологии и сырье, но они не способны самостоятельно решать ряд инженерных задач, говорят рыночные аналитики.

Эксперты из Bernstein Research отмечают, что китайские ученые сильны в исследовательской области, однако когда дело доходит до воплощения идей в жизнь, они сталкиваются с проблемами из-за отсутствия оборудования, ПО или даже сырья и некоторых технологий.

Производители оборудования для производства микросхем тесно сотрудничают с клиентами, предлагая долгосрочные услуги вроде установки, калибровки, технического обслуживания и ремонта машин, каждая из которых может стоить более $100 млн, говорится в материале.

Экс-сотрудники SMEE рассказали Reuters, что действие американских санкций не ощущалось столь сильно, но до тех пор пока цепочки поставок не стали столь глобальными, а проектирование — более сложным, плюс ко всему монополист в сфере литографии, ASML, согласился поддержать Белый дом в его стремлении ограничить технологии Китая в сфере ИИ.

По словам одного из бывших инженеров SMEE, компании пришлось построить машины самостоятельно, покупая и изучая подержанное оборудование, а также читая патенты и документы, находящиеся в открытом доступе. Компании удалось создать литографическую машину, которая могла печатать узоры микросхем размером до 90 нм на кремниевых пластинах, но тем не менее, SMEE отстала от ASML на два десятилетия. Тем не менее, в КНР это восприняли как прорыв..

С тех пор SMEE не добилась каких-либо значительных успехов, отчасти из-за трудностей с закупкой оборудования из-за рубежа, прокомментировал экс-сотрудник.

"Даже если бы мы могли построить машины, мы бы не знали, как их обслуживать", — добавил он.

Бывший топ-менеджер китайского производителя оборудования для производства микросхем рассказал, как, работая над освоением процедуры травления для флэш-памяти 3D NAND, компания не смогла усовершенствовать один критически важный элемент, — размер отверстия канала.

"Мы знали, что для этого нужно, но мы были ограничены конструктивными возможностями оборудования. Наш американский конкурент уже решил эту проблему", — поделился он.

В КНР сейчас пытаются найти иные пути для развития полупроводниковой отрасли. Недавно два академика Китайской академии наук опубликовали статью, призывающую переориентировать усилия на исследования и разработки новых технологий и материалов, а не на "подражание существующим зарубежным технологиям".

Но в то же время китайские производители чипов стали еще более изолированными после того, как Соединенные Штаты ввели в октябре 2022-го ограничения, запрещающие американским компаниям, таким как Lam Research Corp. и Applied Materials Inc. поставлять оборудование, которое может производить относительно продвинутые чипы без лицензии.

"Когда мы покупали оборудование, основным условием договоров было "обслуживание клиентов". Теперь мы не можем получить даже этого из-за санкций", — прокомментировал источник.

Ранее Фокус сообщал о том, что компанию Huawei заподозрили в слежке за посетителями международной выставки Mobile World Congress 2023. Компания раздавала людям бейджики, в которых потом обнаружили весьма подозрительные чипы.

Писали также, что в РФ продолжаются поставки процессоров, которые могут быть использованы для нужд ВПК. Цепочку организовали через третьи страны, а именно: Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан.