КНР може розоритися: грошей Компартії не вистачить, щоби підтримати виробництво чіпів

Виробникам чіпів потрібні інвестиції у великих розмірах, щоб пом'якшити вплив санкцій США.

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Виробники напівпровідників із КНР опинилися у скрутному становищі через експортні обмеження США. І справа не лише у нестачі коштів, а й у відсутності доступу до передових технологій, пише reuters.com.

У грудні 2022 року агентство Reuters повідомляло, що уряд виділив $140 млрд на закупівлю обладнання для виробництва мікросхем. Можливо, ці вливання допомогли таким компаніям, як Shanghai Micro Electronics Equipment Group (SMEE). Але одних грошей недостатньо, щоб наздогнати західних конкурентів, які створюють мікроелектроніку, яка на покоління випереджає китайську. SMEE та інші подібні компанії в основному перепродують китайським виробникам мікросхем технології та сировину, але вони не здатні самостійно вирішувати низку інженерних завдань, кажуть ринкові аналітики.

Експерти з Bernstein Research вказують, що китайські вчені сильні в дослідній галузі, проте коли справа доходить до втілення ідей у життя, вони зіштовхуються з проблемами через відсутність обладнання, програмне забезпечення або навіть сировини та деяких технологій.

Виробники обладнання для виробництва мікросхем тісно співпрацюють із клієнтами, пропонують їм довгострокові послуги на кшталт встановлення, калібрування, технічного обслуговування та ремонту машин, кожна з яких може коштувати понад $100 млн, йдеться у матеріалі.

Ексспівробітники SMEE розповіли Reuters, що дія американських санкцій не відчувалася настільки сильно, але доки ланцюжки поставок не стали такими глобальними, а проєктування — складнішим, плюс до всього монополіст у сфері літографії, ASML, погодився підтримати Білий дім у його прагненні обмежити технології Китаю у сфері ШІ.

За словами одного з колишніх інженерів SMEE, компанії довелося побудувати машини самостійно, купивши та вивчивши старе обладнання, а також прочитавши патенти та документи, що знаходяться у відкритому доступі. Компанії вдалося створити літографічну машину, яка могла друкувати візерунки мікросхем розміром до 90 нм на кремнієвих пластинах, проте SMEE відстала від ASML на два десятиліття. Тим не менш, в КНР це сприйняли як прорив.

Відтоді SMEE не досягла якихось значних успіхів, частково через труднощі із закупівлею обладнання з-за кордону, прокоментував ексспівробітник.

"Навіть якби ми могли побудувати машини, ми не знали б, як їх обслуговувати", — додав він.

Колишній топменеджер китайського виробника обладнання для виробництва мікросхем розповів, як працював над освоєнням процедури травлення для флеш-пам'яті 3D NAND компанія не змогла вдосконалити один критично важливий елемент — розмір отвору каналу.

"Ми знали, що для цього потрібно, але ми були обмежені конструктивними можливостями обладнання. Наш американський конкурент уже вирішив цю проблему", — сказав він.

У КНР зараз намагаються знайти інші шляхи для розвитку напівпровідникової галузі. Нещодавно два академіки Китайської академії наук опублікували статтю, яка закликає переорієнтувати зусилля на дослідження та розробки нових технологій та матеріалів, а не на "наслідування існуючих зарубіжних технологій".

Але в той же час китайські виробники чіпів стали ще ізольованішими після того, як Сполучені Штати ввели в жовтні 2022-го обмеження, що забороняють американським компаніям, таким як Lam Research Corp. та Applied Materials Inc. постачати обладнання, яке може виробляти відносно просунуті чіпи без ліцензії.

"Коли ми купували обладнання, основною умовою договорів було "обслуговування клієнтів". Тепер ми не можемо отримати навіть цього через санкції", — прокоментувало джерело.

Раніше Фокус повідомляв про те, що компанію Huawei запідозрили у стеженні за відвідувачами міжнародної виставки Mobile World Congress 2023. Компанія роздавала людям бейджики, у яких потім виявили підозрілі чіпи.

Писали також, що у РФ тривають постачання процесорів, які можна використовуватиме потреб ВПК. Ланцюжок організували через треті країни, а саме: Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан.