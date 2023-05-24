США та Євросоюз обмежать інвестиції до Китаю, – ЗМІ

Європейські та американські інвестори прагнуть не допустити, щоб капітал, досвід та знання компаній підтримували технологічні досягнення стратегічних конкурентів, які загрожують національній безпеці.

Related video

Європейський Союз та США мають намір розробити інструменти, які дозволять впоратися зі все більш ворожим економічним середовищем, а також усунути ризики стосовно інвестування у чутливі технології у таких країнах, як Китай. Про це повідомляє Bloomberg.

Партнери обговорюватимуть та прагнутимуть узгодити свої підходи до перевірки інвестицій. Такі заходи дозволять не допустити, щоб капітал, досвід та знання компаній підтримували технологічні досягнення стратегічних конкурентів, що загрожують національній безпеці. На зустрічі на високому рівні у Швеції, як йдеться у повідомленні, вже відбулися відповідні дискусії.

Високопосадовці ЄС та США прагнуть використовувати засідання Ради з торгівлі та технологій. Відповідний захід відбудеться 30-31 травня. Учасники дискусії мають намір зміцнити свої зв'язки для розв'язання проблем збільшення економічного впливу Китаю та питань, пов'язаних із вторгненням Росії в Україну. Зустріч відбудеться у той момент, коли Єврокомісія планує представити наступного місяця стратегію економічної безпеки блоку.

ЄС намагається вдосконалити свою стратегію щодо Китаю. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн нещодавно виклала бачення зниження ризиків, але не відходу від Пекіна. Новий підхід Європи трохи наближає її до різкої позиції з боку США.

У повідомленні йдеться про те, що після вторгнення РФ в Україну економічна безпека переросла у найвищий пріоритет для країн G-7. Офіційні особи обговорюють, як краще координувати спільні інструменти, включно з перевіркою інвестицій та експортним контролем. Вивчаються нові варіанти політики, доступні для цілісного подолання ризиків національній безпеці, створених деякими країнами.

Нагадаємо, 6 березня Reuters повідомляло, що виробники напівпровідників із КНР опинилися у скрутному становищі через експортні обмеження США. У повідомленні йшлося про те, що грошей Компартії не вистачить, щоби підтримати відповідне технологічне виробництво.