Способствуют дестабилизации: пророссийским политикам Молдовы грозят санкции Евросоюза

По данным издания, процесс рассмотрения предложения о введении санкций начался, и утверждение списка может занять несколько дней, поскольку процедура проводится на уровне посольств стран-членов ЕС.

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Европейский союз готовит санкции против Марины Таубер, Илана Шора, Владимира Плахотнюка, Георгия Кавкалюка, российского гражданина Игоря Чайки и других в связи с обвинениями в дестабилизации политической ситуации в Молдове. Об этом сообщает издание Europa Liberă.

По информации из источника, 22 мая Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политике безопасности предложил список лиц, включая Марину Таубер, Илана Шора, Владимира Плахотнюка, Георгия Кавкалюка и российского гражданина Игоря Чайку, подлежащих санкциям.

Сейчас процесс рассмотрения предложения начался, и утверждение списка может занять несколько дней, поскольку процедура проводится на уровне посольств стран-членов ЕС.

В отношении Шора, Таубер, Кавкалюка, Плахотнюка и Чайку введут санкции за "действия, способствующие дестабилизации Молдовы".

В предложении ЕС ввести санкции против этих лиц , говорится, что ЕС "остается твердым в своей поддержке Республики Молдова" в контексте "деятельности внешних акторов, нарушающей стабильность страны".

Напомним, что 19 мая стало известно о договоренностях "Большой семерки" запретить импорт алмазов, меди, алюминия и никеля из РФ. Ограничения явно уменьшают военную мощь Москвы, уверен премьер Британии Риши Сунак.

Австралия 19 мая определилась с новым пакетом санкций против России. В него включили корпорацию "Роснефть" и дочерние предприятия "Росатома".