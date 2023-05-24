В Камеруне слоны из-за жажды затоптали двух человек (видео)

Засуха и отсутствие достаточного количества в окружающей среде, вероятно, заставили слонов двигаться в поисках воды, атакуя людей.

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Слоны из-за жажды на севере Камеруна устроили настоящую атаку на местное население, в результате чего по меньшей мере погибли два человека. Об этом 24 мая информирует Reuters.

На этой неделе дикие животные заблудились на территорию вблизи столицы государства. Накануне их видели в окрестных деревнях. Как заявили работники службы охраны дикой природы, стадо из четырех слонов уже дважды посещало город Маруа и близлежащие села на севере страны.

Вероятно, засуха и отсутствие достаточного количества в окружающей среде заставили слонов двигаться в поисках воды. Они начали топтать посевы и строения на своем пути, нападали на людей.

Представитель лесного хозяйства и охраны дикой природы рассказал, что на этой неделе слоны затоптали ребенка в деревне близ Маруа, главного города на Севере Камеруна. Затем четыре слона дважды ворвались в сам город.

"Слоны двинулись в поисках воды из-за засушливого характера региона", — сказал он.

Дезориентированные слоны убили человека в населенном пункте Балда. Представители власти попросили местных жителей не приближаться к животным, поскольку они все еще двигаются в направлении национального парка.

Стадо впервые было замечено у границы с Чадом. Пешие рейнджеры пытались заманить его в национальный парк примерно в 120 километрах (74,56 миль) от Маруа.

По данным Международного союза охраны природы, в Камеруне проживает около 6830 слонов. В стране одна из самых больших популяций исчезающих видов, оставшихся в Африке.

Напомним, в сентябре 2022 года три диких слона прогулялись по больнице в Индии, один застрял в дверях. После того как они прогулялись по больничным коридорам на глазах у пораженных пациентов, одному из них пришлось выходить из здания задним ходом. На зафиксированном видео можно видеть, как слон какое-то время стоит в коридоре армейского госпиталя.