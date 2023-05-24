У Камеруні спраглі слони затоптали щонайменше двох людей (відео)

Посуха та відсутність достатньої кількості у навколишньому середовищі, ймовірно, змусили спраглих слонів рухатися у пошуках води, атакуючи людей.

Related video

Спраглі слони на півночі Камеруну влаштували справжню атаку на місцеве населення, внаслідок чого щонайменше загинули двоє людей. Про це 24 травня інформує Reuters.

Цього тижня дикі тварини заблукали на територію поблизу столиці держави. Напередодні їх бачили у навколишніх селах. Як заявили працівники служби охорони дикої природи, стадо з чотирьох слонів уже двічі відвідувало місто Маруа та прилеглі села на півночі країни.

Ймовірно, посуха та відсутність достатньої кількості у навколишньому середовищі змусили спраглих слонів рухатися у пошуках води. Вони почали топтати посіви та будівлі на своєму шляху і нападали на людей.

Представник лісового господарства та охорони дикої природи розповів, що цього тижня слони затоптали дитину в селі поблизу Маруа, головного міста на Півночі Камеруну. Потім чотири слони двічі вдерлися в саме місто.

"Слони рушили в пошуках води через посушливий характер регіону", — сказав він.

Дезорієнтовані слони вбили людину в населеному пункті Балда. Представники влади попросили місцевих жителів не наближатися до тварин, оскільки вони все ще рухаються в напрямку національного парку.

Стадо вперше було помічено біля кордону з Чадом. Піші рейнджери намагалися заманити їх у національний парк приблизно за 120 кілометрів (74,56 миль) від Маруа.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, в Камеруні проживає близько 6830 слонів. У країні одна з найбільших популяцій видів що зникають, що залишилися в Африці.

Нагадаємо, у вересні 2022 року три дикі слони прогулялися лікарнею в Індії, один застряг у дверях. Після того як вони прогулялися лікарняними коридорами на очах у вражених пацієнтів, одному з них довелося виходити з будівлі заднім ходом. На зафіксованому відео можна бачити, як слон деякий час стоїть у коридорі армійського госпіталю.