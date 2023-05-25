Без колебаний: монах попросил у Будды денег на ремонт храма и сорвал джекпот (фото)

Выигранные деньги Пхра Аджан Прафас намерен потратить на ремонт храма в соответствии с его первоначальным планом.

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63-летний буддийский монах Пхра Аджан Прафас, пребывающий в храме провинции Накхонратчасима в Таиланде, удачно выиграл в лотерее шесть миллионов бат (чуть более 174 тысяч долларов). Об этом пишет The Thaiger.

По словам монаха, он молился к Будде, просив помощи для ремонта старого и полуразрушенного храма. Через некоторое время в храм прибыл торговец, у которого Прафас приобрел лотерейный билет. Монах утверждает, что без колебаний выбрал билет с номером 132903.

Вскоре мужчина узнал о своей победе и получил шесть миллионов бат. Он считает, что этот денежный приз стал результатом его заслуг. Монах отмечает, что проводит большую часть времени в одиночестве, занимаясь подметанием пола и заботясь о собаках и кошках в храме. Мужчина подчеркивает, что никогда никому не мешает и не беспокоит никого.

Мужчина узнал о своей победе и получил шесть миллионов бат Фото: The Thaiger

Выигранные деньги Прафас намерен потратить на ремонт храма, в соответствии с его изначальным планом.

Ранее Фокус писал, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе мужчина расплакался от радости.

Также сообщалось, что женщина, выигравшая почти $350 млн в лотерею, получила меньше половины приза. Несмотря на то, что жительница Айовы разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.