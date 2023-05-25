Без вагань: чернець попросив у Будди грошей на ремонт храму та зірвав джекпот (фото)

Виграні гроші Пхра Аджан Прафас має намір витратити на ремонт храму відповідно до його первісного плану.

Related video

63-річний буддійський монах Пхра Аджан Прафас, який перебуває в храмі провінції Накхонратчасима в Таїланді, виграв у лотереї шість мільйонів батів (трохи більше ніж 174 тисяч доларів). Про це пише The Thaiger.

За словами ченця, він молився до Будди, просивши допомоги для ремонту старого та напівзруйнованого храму. Через деякий час у храм прибув торговець, у якого Прафас придбав лотерейний білет. Монах стверджує, що без вагань обрав білет із номером 132903.

Незабаром чоловік дізнався про свою перемогу й отримав шість мільйонів батів. Він вважає, що цей грошовий приз став результатом його нагород. Монах зазначає, що проводить більшу частину часу на самоті, займаючись підмітанням підлги та піклуючись про собак і кішок у храмі. Чоловік наголошує, що ніколи нікому не заважає та не турбує нікого.

Чоловік дізнався про свою перемогу й отримав шість мільйонів батів Фото: The Thaiger

Виграні гроші Прафас має намір витратити на ремонт храму відповідно до його початкового плану.

Раніше Фокус писав, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.

Також повідомлялося, що жінка, яка виграла майже $350 млн у лотерею, отримала менше половини призу. Попри те, що мешканка Айови розділила приз у розмірі $687,8 млн із іншим переможцем, у результаті вона отримала менше ніж половину від загальної суми через два варіанти отримання грошей.