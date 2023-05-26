Тайна под полом: пара обнаружила невероятную находку, спрятанную предыдущими жильцами (видео)

После покупки нового дома Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева спрятали под половицами в их новой кухне нечто необычное. Пара показала свою находку в TikTok, видео быстро набрало более 5,4 миллиона просмотров.

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28-летняя Эмма Харрисон и 27-летний Рис Стейнер были потрясены, узнав, что в их недавно купленном доме хранится тайное сокровище — 126-летний колодец. Об этом пишет The Mirror.

После проведения ремонтных работ на кухне семейная пара была шокирована, обнаружив, что под полом спрятан колодец глубиной 6 метров, прекрасно замаскированный напольной плиткой.

Эмма и Рис из Малверн-Хиллз (Англия) поделились новым открытием в TikTok, видео быстро набрало более 5,4 миллиона просмотров, оставив людей "в ужасе".

По оценкам супругов, скрытый колодец был построен вместе с домом в 1897 году, то есть ему 126 лет.

Фото: коллаж Фокус

"Мы очень любим старинные дома и эта особенность была отличной находкой. Колодец, к сожалению, был заказан предыдущими владельцами и не был выставлен на обозрение, но вы можете поднять половицу. Мы предполагаем, что он был построен в то же время, что и дом, чтобы обеспечить его водоснабжением", — сказала Эмма.

На видео, опубликованном в TikTok, Рис приподнял половицу, чтобы открыть скрытую защелку. Открыв люк, он обнаружил колодец глубиной в 6 метров. Чтобы сохранить свою находку, пара надеется, что в будущем они смогут украсить свое новое открытие и сделать его особенностью своего дома.

"Надеюсь, мы сможем установить подсветку по всей длине колодца, чтобы было видно до самого дна, и стеклянную крышку, по которой можно будет ходить. Это будет отличным украшением новой кухни. Мы собираемся сделать все сами, но ожидаем, что это займет несколько лет", — сказала Эмма.

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Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.