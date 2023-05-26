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Помогла старинная карта: американец обнаружил "клад" в яме на заднем дворе (видео)

Раскопки, находка, бутылки, посуда, земля, задний двор,
Фото: Below the Plains/Youtube | Том Аскджем сделал карьеру на раскопках старых погребальных ям

Том Аскджем сделал карьеру на раскопках старых погребальных ям. Это может показаться не очень эстетичным, но мужчина уже сделал несколько невероятных находок.

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В США 32-летний Том Аскджем нашел в старой библиотеке 142-летнюю карту, которая привела его к "невероятной" находке, зарытой в заднем саду дома. Здание построили в 1800-х годах. Об этом пишет Dayli Star.

Мужчина раскопал более 1000 старых туалетных ям в поисках исторических реликвий. Том объяснил, что жители сбрасывали в них "практически все, что не сгорело".

За время раскопок американец сделал несколько невероятных находок, которыми делится на своем YouTube-канале Below the Plains.

В одном из своих последних видео Том отправился на задний двор дома в Гранд-Форксе, Северная Дакота, чтобы раскопать одно из таких захоронений. В комментариях он рассказал, как выбирает места для раскопок, используя старинные карты Санборна, с подробным обозначением городов и поселков США XIX и XX веков.

"Они называются картами Санборна, и именно так мы выбираем места, где будем копать… В отелях, салунах, железнодорожных депо и бильярдных обычно есть лучшие вещи", — сказал он.

Раскопки, находка, бутылки, посуда, земля, задний двор, Fullscreen
За время раскопок американец сделал несколько невероятных находок
Фото: Below the Plains/Youtube

Это конкретное место было отмечено на одной из карт, которую он нашел в старой библиотеке, и с разрешения владельца участка он быстро нашел место, где находилась старая яма, и начал копать.

Сняв верхний слой почвы, Том уже сделал первые находки — ключ от банки, реберную кость и цент Линкольна 1930-х годов. Когда он продолжил копать глубже то обнаружил сокровищницу реликвий, рассказывающих о людях, которые когда-то жили на этом участке. Том вдруг увидел жуткое лицо, смотревшее на него.

"Я ковырял вилами с двумя зубцами и увидел, что на меня смотрит нечто, похожее на голову немецкой куклы. Находка кукольной головы показала, что в какой-то момент в этом доме жил маленький ребенок", — отметил он.

В какой-то момент он подумал, что нашел золото, когда наткнулся на старую копилку, но был разочарован.

"Эта маленькая копилка вызвала у меня прилив сил, когда я ее нашел, но потом рациональность взяла свое, и я понял, что почти нет шансов, что они бросили ее в яму, пока в ней еще были монеты… я проверил на камере, и она была пуста", — рассказал Том.

Когда блогер добрался до дна ямы, глубина которой в итоге составила почти 2 метра, он вышел оттуда с целой купой других находок. Его коллекция пополнилась кувшинами, бутылками от спиртного, табакерочки, синим чайником и кастрюлей для варки и другими бытовыми предметами.

Ранее Фокус писал, что на 400-летней картине нарисована модная вещь из будущего. Портрет, выставленный в Национальной галерее, озадачил любителей искусства после того, как мама с дочерью заметили то, что на нем изображено доказательство путешествия во времени. Картина была нарисована в XVII веке.

Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.