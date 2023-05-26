"Жуткая капсула времени": семья открыла комнату, которая была заперта 20 лет (фото)

Даянна Флорес рассказала, как она и ее брат и сестра обнаружили в доме своей покойной прабабушки потайную комнату, которая была запечатана более двух десятилетий.

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Даянна Флорес из Мексики поделилась своим удивлением после того, как открыла тайную комнату в доме своей прабабушки. Эти кадры быстро стали вирусными в сети. Об этом пишет The Mirror.

По словам мексиканки, ее бабушка рассказала ей, что таинственная комната не открывалась с момента смерти прабабушки, 20 лет назад.

Женщина с братьями и сестрами сама решила открыть старую запечатанную деревянную дверь, поделившись этими кадрами своего в TikTok. Многие из тех, кто видел эти видео, которыми поделились семья, говорят, что от этой находки у них "мурашки по коже".

Внутри несколько католических статуй, а также религиозные картины и запечатанные коробки Фото: коллаж Фокус

Открыв дверь в семейном доме в Соноре, Мексика, Даянна и ее братья и сестры обнаружили внутри несколько католических статуй, а также религиозные картины и запечатанные коробки. В комнате также была старая мебель, различные безделушки и предметы, которые когда-то принадлежали их покойной прабабушке.

"Внутри было много религиозных вещей, много вещей, сложенных в кучу", — рассказывает женщина.

В дальнейшем семья намерена освободить комнату и планирует переделать ее в ближайшем будущем. Пока же она остается "жуткой капсулой времени", не тронутой в течение двух десятилетий.

Cемья намерена освободить комнату и планирует переделать ее в ближайшем будущем Фото: коллаж Фокус

Эти два интригующих ролика стали вирусными, набрав более 45,2 млн и 8,7 млн просмотров соответственно, и многие подписчики Даянны были встревожены находкой.

"Когда вы показали, что было внутри, у меня мурашки побежали по коже", — написал один из зрителей.

Ранее Фокус писал, что на 400-летней картине нарисована модная вещь из будущего. Портрет, выставленный в Национальной галерее, озадачил любителей искусства после того, как мама с дочерью заметили то, что на нем изображено доказательство путешествия во времени. Картина была нарисована в XVII веке.

Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.