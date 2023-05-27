Президент Вучич ушел с поста лидера правящей партии: кто станет его преемником

Вучич поблагодарил своих сопартийцев за все 11 лет, которые были посвящены политической деятельности в рядах "Сербской прогрессивной партии".

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Президент Сербии Александр Вучич ушел с поста президента правящей партии "Сербская прогрессивная партия"(SNS). В качестве нового лидера он предложил кандидатуру министра обороны страны Милоша Вучевича, сообщило 27 мая сербское издание Kurir.

"Я сделаю предложение на пост президента партии, и он, конечно же, посоветуется со всеми нами, примет решение о будущем руководстве. Я предлагаю избрать Милоша Вучевича новым президентом нашей партии", — заявил сербский президент.

По его словам, Вучевич предан идеалам SNS, и в частности идеям независимости Сербии, и на посту нового лидера партии сумеет больше раскрыть свой потенциал.

Вучич также поблагодарил своих сопартийцев за сотрудничество и сказал, что гордится теми 11 годами, во время которых ему пришлось вести политическую деятельность. Между тем отметим, что сербский президент не назвал причин своего ухода с поста лидера правящей партии.

"Спасибо вам за эти 11 лет, я самый гордый человек в мире, я вас очень люблю и желаю вам и вашим семьям всего наилучшего, — попрощался Вучич.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич 28 апреля был экстренно доставлен в больницу. Сербские СМИ не уточнили причину госпитализации, но напомнили, что четыре года назад сербский лидер уже попадал в больницу из-за сердечно-сосудистых проблем.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич 26 мая заявил, что войска сербской армии срочно выдвинулись к административной границе с Косовом из-за ситуации в регионе. Перед этим Вучич привел армию страны в состоянии максимальной готовности.