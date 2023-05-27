"У меня закончился бензин": мужчина остановился заправиться и выиграл 1 млн долларов

Майкл Шлеммер заехал на заправку и купил свой счастливый билет за 20 долларов. Мужчина выбрал лотерею "Удача" и выиграл 1 миллион долларов.

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Майкл Шлеммер из штата Кентукки (США) рассказал, что сорвал джекпот в лотерею в размере 1 миллиона долларов благодаря тому, что у него закончился бензин. Об этом пишет UPI.

Житель городка Корбин сообщил представителям лотереи Кентукки, что он едва смог доехать до магазина Convenient Food Mart в Корбине.

"У меня кончился бензин, и я заехал на заправку. У меня было с собой 40 долларов, я купил бензин на 20 долларов и купил билет", — сказал американец.

Шлеммер выбрал лотерею "Удача" за 20 долларов и выиграл 1 миллион долларов.

"Я стер его защитный экран, посмотрел на него и вернулся в магазин. Я показал его девушкам, которые мне его продали, и у них чуть не случился припадок. Там были владельцы магазина, и они оба начали улыбаться", — вспоминает игрок.

Шлеммер сказал, что часть своего выигрыша он использует для покупки нового автомобиля, а остальное пойдет на сбережения.

Ранее Фокус писал, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе мужчина расплакался от радости.

Также сообщалось, что женщина, выигравшая почти $350 млн в лотерею, получила меньше половины приза. Несмотря на то, что жительница Айовы разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.