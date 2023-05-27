"У мене закінчився бензин": чоловік зупинився заправитися та виграв 1 млн доларів

Майкл Шлеммер заїхав на заправку та купив свій щасливий білет за 20 доларів. Чоловік вибрав лотерею "Удача" та виграв 1 мільйон доларів.

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Майкл Шлеммер зі штату Кентуккі (США) розповів, що зірвав джекпот у лотерею у розмірі 1 мільйона доларів завдяки тому, що у нього закінчився бензин. Про це пише UPI.

Житель містечка Корбін повідомив представників лотереї Кентуккі, що він ледве зміг доїхати до магазину Convenient Food Mart у Корбіні.

"У мене скінчився бензин, і я заїхав на заправку. У мене було із собою 40 доларів, я купив бензин на 20 доларів і купив білет", — сказав американець.

Шлеммер обрав лотерею "Удача" за 20 доларів та виграв 1 мільйон доларів.

"Я стер його захисний екран, подивився на нього і повернувся до магазину. Я показав його дівчатам, які мені його продали, і у них мало не припадок. Там були власники магазину, і вони обоє почали посміхатися", — згадує гравець.

Шлеммер сказав, що частину свого виграшу він використовує для покупки нового автомобіля, а решта піде на заощадження.

Раніше Фокус писав, що у Британії чоловік зайшов купити хліб та виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз чоловік розплакався від радості.

Також повідомлялося, що жінка, яка виграла майже $350 млн у лотерею, отримала менше половини призу. Попри те, що мешканка Айови розділила приз у розмірі $687,8 млн з іншим переможцем, у результаті вона отримала менше половини від загальної суми через два варіанти отримання грошей.