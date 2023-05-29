"Политика терпения": власти Грузии рассказали, насколько сильно готовы "сблизиться" с РФ

В парламенте объяснили, что "политикой уступок" в отношении России занималась бывшая правящая партия "Единое Национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Сотрудничество, в том числе, осуществлялось в виде продажи стратегических объектов.

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В понедельник, 29 мая, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщает информационный портал "Новости-Грузия".

По словам Папуашвили, последние шаги, направленные на встречу РФ были "стратегической политикой терпения", однако никаких принципиальных уступок в отношении Москвы не предвидится, как и восстановления дипломатических отношений.

"Мы не проводим политику уступок России. Наша политика – это не политика уступок, а стратегическая политика терпения", – заявил Папуашвили, добавив, что в национальные интересы Грузии входит сохранение мира и укрепление экономики.

Также, по словам Папуашвили, конфликты и потрясения последних лет отбросили Грузию на десятилетия назад. Он убежден, что "политикой уступок" России занималась бывшая правящая партия Единое Национальное движение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в том числе через продажу стратегических объектов.

"Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в том числе тех, что звучат из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся… Наша главная цель – объединение страны и евроинтеграция. Для этого нужен мир и экономический прогресс… Бедная и ослабленная страна не интересна ни абхазам и осетинам, ни западным партнерам", – добавил спикер.

Папуашвили отметил, что РФ отменила визы для граждан Грузии и запрет на авиасообщение с Грузией по политическим мотивам.

"Мы со своей стороны руководствуемся мотивацией и целью собственной страны. По нашему мнению, чем больше стран может посетить гражданин Грузии без визы, тем лучше. Если говорить о безопасности, то односторонняя отмена Россией визового режима ничего не меняет. Кто не хочет, тот в Россию не поедет", – отметил представитель правительства.

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию.

С того же дня в Грузии около здания МИД начали проходить акции оппозиционных активистов против возобновления прямого авиасообщения с Россией и отмены виз.