"Політика терпіння": влада Грузії розповіла, наскільки сильно готова "зблизитися" з РФ

У парламенті пояснили, що "політикою поступок" щодо Росії займалася колишня керівна партія "Єдиний Національний рух" експрезидента Міхеіла Саакашвілі. Співробітництво, зокрема, здійснювалося у вигляді продажу стратегічних об'єктів.

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У понеділок, 29 травня, речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Росією. Про це повідомляє інформаційний портал "Новини-Грузія".

За словами Папуашвілі, останні кроки, спрямовані на зустріч РФ, були "стратегічною політикою терпіння", проте жодних принципових поступок щодо Москви не передбачається, як і відновлення дипломатичних відносин.

"Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика — це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння", — заявив Папуашвілі, додавши, що до національних інтересів Грузії входить збереження миру та зміцнення економіки.

Також, за словами Папуашвілі, конфлікти й потрясіння останніх років відкинули Грузію на десятиліття назад. Він переконаний, що "політикою поступок" Росії займалася колишня керівна партія "Єдиний Національний рух" експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, у тому числі через продаж стратегічних об'єктів.

"Ми намагаємося уникати провокацій і різних загроз, у тому числі тих, що звучать із Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємося... Наша головна мета — об'єднання країни та євроінтеграція. Для цього потрібен мир і економічний прогрес... Бідна й ослаблена країна не цікава ні абхазам і осетинам, ні західним партнерам", — додав речник.

Папуашвілі зазначив, що РФ скасувала візи для громадян Грузії та заборону на авіасполучення з Грузією з політичних мотивів.

"Ми зі свого боку керуємося мотивацією та метою власної країни. На нашу думку, чим більше країн може відвідати громадянин Грузії без візи, тим краще. Якщо говорити про безпеку, то одностороннє скасування Росією візового режиму нічого не змінює. Хто не хоче, той у Росію не поїде", — наголосив представник уряду.

Нагадаємо, 10 травня президент Росії Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Крім того, Путін відмінив заборону на перельоти з Росії в Грузію.

Із того ж дня в Грузії біля будівлі МЗС почали проходити акції опозиційних активістів проти поновлення прямого авіасполучення з Росією та скасування віз.