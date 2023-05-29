Наука о них еще не знала: студент обнаружил "белых призраков" в лесу (фото)

Студент Брейтен ван дер Мерве наткнулся на новый необычный вид грибов во время прогулки по лесам Южной Африки. Он получил название "белый призрак".

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Студент-биолог Брейтен Ван дер Мерве взял образец чужеродного гриба и сообщил об этом профессору микологии из университета Стелленбош, расположенного в 30 милях к востоку от Кейптауна (ЮАР). Об этом пишет Yahoo News.

С помощью секвенирования ДНК было установлено, что гриб действительно является новым видом и только вторым представителем рода Hericium, обнаруженным в Африке.

Молодой человек заметил грибы на деревьях и взял образец, который позднее осмотрел вместе с микологом-профессором. В процессе исследования они установили, что данный гриб принадлежит к редкому роду Hericium и обладает целебными свойствами. Для подтверждения его статуса как самостоятельного вида, ученые провели секвенирование ДНК, так как другие грибы этого рода, имеющие схожий внешний вид, требовали подобного анализа для их идентификации.

Оказалось, что "белые призрак" действительно были неизвестны науке. Автор назвал их так из-за внешнего вида, который вызвал у него ассоциацию со строчками из стихотворения Артура Рембо "Офелия": "как длинные вуали… белый призрак… прекрасна, как снег". Новый вид грибов действительно имеет внешнее сходство с каскадами белых свисающих нитей.

Представители рода Hericium чрезвычайно востребованы благодаря своим "исключительным лечебным и оздоровительным свойствам" Фото: Miami Herald

Представители рода Hericium чрезвычайно востребованы благодаря своим "исключительным лечебным и оздоровительным свойствам", говорят исследователи. Один из видов, Hericium erinaceus, известный как гриб "львиная грива", веками использовался в традиционной китайской медицине.

"Из видов Hericium было описано несколько уникальных лекарственных соединений, которые использовались в исследованиях для лечения самых разных заболеваний — от нервно-психических расстройств, таких как депрессия, до рака и даже для борьбы со старением", — сказал Ван дер Мерве.

По словам студента, у вновь обнаруженного вида "уникальная экология", поскольку он был найден только на четырех видах лиственных деревьев, включая капский остролист и капский бук, в лесах Книсна-Аматоле.

Ранее Фокус писал, что обнаружены плотоядные бактерии, процветающие на пластике и водорослях. Это вызвало тревогу среди научного сообщества по поводу серьезного вреда этих микроорганизмов для человека.

Также сообщалось, что ученые обнаружили удивительную способность грибов. Новое исследование предполагает, что они способны регулировать свою температуру.