Япония готовится защищаться от ракет КНДР: что происходит

В Токио заявили, что готовы использовать свои ракеты Standard Missile-3 и Patriot Missile PAC-3, чтобы сбить северокорейскую боеголовку или ее обломки.

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Министерство обороны Японии привело в состояние боевой готовности свои системы защиты от баллистических ракет КНДР. Об этом пишет Financial Times сегодня, 29 мая.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Япония готовит "разрушительные ответные меры" на случай возникновения угрозы – после того, как Пхеньян сделал редкое уведомление через Международную морскую организацию о запуске своего первого военного разведывательного спутника, запланированном на период с 31 мая по 11 июня.

Японцы предупредили, что готовы использовать свои ракеты Standard Missile-3 и Patriot Missile PAC-3, чтобы сбить северокорейскую ракету или ее обломки, если они попадут на территорию Японии. Траектория запуска может охватывать воды в Желтом море, Восточно-Китайском море и к востоку от острова Лусон на Филиппинах.

США, Япония и Южная Корея утверждают, что любой запуск спутника с использованием технологии баллистических ракет нарушит несколько резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих испытания баллистических ракет Пхеньяном. В совместном заявлении уполномоченные трех стран по ядерным вопросам предупредили, что если Северная Корея "продолжит запуск, то международное сообщество примет жесткий, единый ответ".

25 мая Япония вынуждена была поднимать в небо авиацию, так как зафиксировали два самолета Ил-20 в районе своих территориальных вод, а также над Тихим океаном.

Напомним, 24 мая Япония впервые направила Украине военную помощь со времен Второй мировой войны.

12 мая СМИ писали, что военные корабли Китая замечены у Японии после заявлений Токио о Тайване.