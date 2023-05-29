Японія готується захищатися від ракет КНДР: що відбувається

У Токіо заявили, що готові використовувати свої ракети Standard Missile-3 і Patriot Missile PAC-3, щоб збити північнокорейську боєголовку або її уламки.

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Міністерство оборони Японії привело в стан бойової готовності системи захисту від балістичних ракет КНДР. Про це пише Financial Times сьогодні, 29 травня.

Крім того, у відомстві заявили, що Японія готує "руйнівні заходи у відповідь" на випадок виникнення загрози — після того, як Пхеньян зробив рідкісне повідомлення через Міжнародну морську організацію про запуск свого першого військового розвідувального супутника, запланований на період із 31 травня по 11 червня.

Японці попередили, що готові використовувати свої ракети Standard Missile-3 і Patriot Missile PAC-3, щоб збити північнокорейську ракету або її уламки, якщо вони потраплять на територію Японії. Траєкторія запуску може охоплювати води в Жовтому морі, Східно-Китайському морі та на схід від острова Лусон на Філіппінах.

США, Японія та Південна Корея стверджують, що будь-який запуск супутника з використанням технології балістичних ракет порушить кілька резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють випробування балістичних ракет Пхеньяном. У спільній заяві уповноважені трьох країн із ядерних питань попередили, що якщо Північна Корея "продовжить запуск, то міжнародне співтовариство дасть жорстку, єдину відповідь".

25 травня Японія змушена була піднімати в небо авіацію, оскільки зафіксувала два літаки Іл-20 у районі своїх територіальних вод, а також над Тихим океаном.

Нагадаємо, 24 травня Японія вперше направила Україні військову допомогу з часів Другої світової війни.

12 травня ЗМІ писали, що військові кораблі Китаю помічені в Японії після заяв Токіо про Тайвань.