Кошмар для жизни: город-призрак со Святым колодцем Девы Марии утопает в мусоре (фото)

Город был построен в 1960-х годах и из-за плохой планировки принес много проблем жителям. Сейчас в нем проживает около 350 человек. Это четвертая по бедности община Уэльса.

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Пенрхис в Уэльсе, куда когда-то стекались религиозные люди, чтобы увидеть Святой колодец Девы Марии, был брошен людьми. Город буквально оставили гнить. Об этом пишет Daily Star.

Уэльский городок когда-то был одним из самых святых мест для христиан на территории Великобритании. В эпоху Средневековья люди приезжали сюда, чтобы увидеть святой колодец, который, как считалось, наделял тех, кто пил из него, целебными свойствами. Сейчас он больше похож на глубокий пруд, а сам город теперь представляет собой огромную "мусорную кучу", расположенную на вершине огромного холма.

История деревни насчитывает сотни лет, но ее современная история — прекрасный пример того, почему людям, вовлеченным в местную политику, следует поручать только ту работу, в которой они действительно разбираются.

Г\ород теперь представляет собой огромную "мусорную кучу" Фото: Turdtowns/Youtube

В 1960-х годах этот район процветал благодаря горнодобывающей промышленности, но близлежащие города Тонипанди и Понтипридд были переполнены. Поэтому было решено построить новый город… на склоне гигантского холма на высоте около 1100 футов (335 метров).

Он был построен в качестве эксперимента по социальному жилью и состоял из 951 дома, построенного на 61 акре земли, что было самым большим участком государственного жилья в Уэльсе в то время.

Уэльский городок когда-то был одним из самых святых мест для христиан на территории Великобритании Фото: Turdtowns/Youtube

Спроектированный компанией Alex Robertson, Peter Francis & Partners, он выглядел как один огромный белый муниципальный район и имел уникальные функции, например, каждый дом получал горячую воду из гигантского центрального котла, работающего на угле. Это оказалось довольно дорогим удовольствием в 1973 году, когда разразился нефтяной кризис, и быстро выяснилось, что в ближайших к гигантскому котлу домах было тепло и сухо, а в тех, что находились дальше, завелась плесень.

Деревня быстро превратилась в кошмар для жизни, и многие из тех, у кого была работа, переехали в более современные места. Все стало настолько плохо, что в 1990-х годах местные власти начали переселять людей в другие районы, снеся при этом более двух третей зданий. Сейчас их осталось менее 300, в них проживает около 350 человек.

Ранее Фокус писал, что миллионер пожаловался на дорогую недвижимость. Курсат Йылдырым уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,3 миллиона фунтов стерлингов в первый месяц после победы в конкурсе.

Также ранее сообщалось, что в "британском Чернобыле" живет всего четыре человека. Маршалл Крейг — один из людей, отказывающихся покинуть район. Мужчина прожил там последние 20 лет своей жизни и заявил, что он "никогда не уедет".