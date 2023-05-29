Кошмар для життя: місто-примара зі Святою криницею Діви Марії потопає у смітті (фото)

Місто було побудоване у 1960-х роках і через погане планування принесло багато проблем мешканцям. Нині у ньому проживає близько 350 осіб. Це четверта з бідності громада Уельсу.

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Пенрхіс в Уельсі, куди колись стікалися релігійні люди, щоб побачити Святу криницю Діви Марії, кинули люди. Місто буквально залишили гнити. Про це пише Daily Star.

Уельське містечко колись було одним із найсвятіших місць для християн на території Великобританії. В епоху Середньовіччя люди приїжджали сюди, щоб побачити святу криницю, яка, як вважалося, наділяла тих, хто пив з неї, цілющими властивостями. Зараз він більше схожий на глибокий ставок, а саме місто тепер є величезною "сміттєвою купою", розташованою на вершині величезного пагорба.

Історія села налічує сотні років, але її сучасна історія — чудовий приклад того, чому людям, залученим до місцевої політики, слід доручати лише ту роботу, де вони справді розбираються.

Місто тепер є величезною "сміттєвою купою" Фото: Turdtowns/Youtube

У 1960-х роках цей район процвітав завдяки гірничодобувній промисловості, але довколишні міста Тоніпанді та Понтіпрідд були переповнені. Тому було вирішено збудувати нове місто на схилі гігантського пагорба на висоті близько 1100 футів (335 метрів).

Він був побудований як експеримент із соціального житла і складався з 951 будинку, побудованого на 61 акрі землі, що було найбільшою ділянкою державного житла в Уельсі в той час.

Уельське містечко колись було одним із найсвятіших місць для християн на території Великобританії Фото: Turdtowns/Youtube

Спроєктований компанією Alex Robertson, Peter Francis & Partners, він виглядав як один величезний білий муніципальний район і мав унікальні функції, наприклад кожен будинок отримував гарячу воду з гігантського центрального котла, що працює на вугіллі. Це виявилося досить дорогим задоволенням у 1973 році, коли вибухнула нафтова криза, і швидко з'ясувалося, що в найближчих до гігантського котла будинках було тепло і сухо, а в тих, що були далі, завелася пліснява.

Село швидко перетворилося на кошмар для життя, і багато хто з тих, хто мав роботу, переїхав у більш сучасні місця. Все стало настільки погано, що у 1990-х роках місцева влада почала переселяти людей до інших районів, знісши при цьому понад дві третини будівель. Наразі їх залишилося менше ніж 300, у них проживає близько 350 осіб.

Раніше Фокус писав, що мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість. Курсат Йилдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів першого місяця після перемоги в конкурсі.

Також раніше повідомлялося, що в "британському Чорнобилі" мешкають лише чотири людини. Маршалл Крейг — один із людей, які відмовляються залишити район. Чоловік прожив там останні 20 років свого життя та заявив, що він "ніколи не поїде".