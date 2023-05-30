Построили 3200 лет назад: в парке Ирландии за деревьями скрывалась древняя крепость (фото)

По границам сооружения располагались характерные для Ирландии сезонные озера. Когда они заполнялись водой, крепость становилась практически неприступной.

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Древнюю крепость, возраст которой оценивается в несколько тысяч лет, обнаружили в популярном парке Ирландии. Археолог Майкл Гибсон обнаружил артефакт Бронзового века на территории графства Голуэй. Недавно был установлен возраст этого сооружения и его происхождение. Об этом сообщает The Mirror.

По границам крепости находятся характерные для Ирландии сезонные озера. Когда они заполнялись водой, крепость становилась практически неприступной для врагов, которые планировали ее штурмовать.

Считается, что сооружение построили около 3200 лет назад на территории современного парка Кул. До недавнего времени возраст конструкции и история его происхождения не были известны.

С помощью оборудования LiDAR археологи получили доказательства того, что крепость, скорее всего, появилась между 800 и 1200 годами до нашей эры, то есть 2800-3200 лет тому назад.

Известно, что внутри крепости было множество цехов, в которых занимались металлообработкой и делали высококачественные артефакты.

Во времена древности люди приложили громадные усилия, чтобы возвести эту постройку.

Крепостьв Ирландии

"Мы пока изучаем камни земляного вала этого сообщества, большой объем информации пока не изучен", — пояснил Шон О`Костильба, гендиректор этого проекта.

Масштабы сооружения свидетельствуют о том, что над ним работали сотни человек.

Напомним, что археологи нашли бездонную сокровищницу артефактов в Саккаре. 29 мая завершился очередной, уже шестой по счету, сезон раскопок в Египте. Среди обнаруженных находок — гробницы, инструменты для мумификации и прочие артефакты.

Также сообщалось, что в Афинах обнаружили самый древний дом железного века, которому свыше 3 тысяч лет.