Из-за преднамеренного поджога погибли по меньшей мере 19 человек. 15-летнюю подозреваемую судят как взрослую, ей грозит пожизненное заключение.

Related video

Полиция Гайаны обвинила в преднамеренном поджоге женского общежития 15-летнюю девочку. Ее судят как взрослую из-за того, что в результате трагедии в латиноамериканской стране погибли 18 школьниц и пятилетний мальчик. Об этом сообщает The Guardian.

В понедельник, 29 мая, подозреваемая появилась на виртуальном слушании, которое прошло в столице Джорджтауне. Сейчас она содержится под стражей, до окончания судебного разбирательства.

Сторона обвинения утверждает, что 21 мая подозреваемая устроила пожар в средней школе города Махдия из-за того, что была недовольна тем, что администратор общежития отобрал ее мобильный телефон.

Администратор общежития заперла все двери, чтобы школьницы не могли выйти наружу

Дополнительное слушание запланировано на 5 июля, в случае признания вины ей может грозить пожизненное заключение.

Пожар в школе начался незадолго до полуночи, при этом все пять дверей в общежитии были заперты изнутри. Пострадали в общей сложности больше двадцати человек. Одного из тяжелораненых студентов доставили в больницу Нью-Йорка, а остальных выписали после оказания помощи.

Горящее помещение в Гайане

По словам советника по национальной безопасности Гайаны Джеральда Гувейя, администратор общежития заперла все двери, чтобы школьницы в возрасте от 12-18 лет не могли выйти на улицу и проводить время со другими подростками. Она также запаниковала и долго возилась с ключами, когда возгорание распространялось.

Напомним, что, по данным российских СМИ, Белгородская область подверглась массированному обстрелу, за время которого в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. На некоторых возникли пожары.

Также сообщалось, что после обстрела в ночь на 29 мая в Хмельницкой области были выведены из строя 5 летательных аппаратов.