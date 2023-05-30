Відібрали мобільний телефон: 15-річна дівчинка спалила шкільну будівлю вщент (фото, відео)
Через навмисний підпал загинули щонайменше 19 людей. 15-річну підозрювану судять як дорослу, їй загрожує довічне ув'язнення.
Поліція Гаяни звинуватила у навмисному підпалі жіночого гуртожитку 15-річну дівчинку. Її судять як дорослу через те, що внаслідок трагедії в латиноамериканській країні загинули 18 школярок та п'ятирічний хлопчик. Про це повідомляє The Guardian.
У понеділок, 29 травня, підозрювана з'явилася на віртуальному слуханні, яке відбулося у столиці Джорджтауні. Наразі вона утримується під вартою, до закінчення судового розгляду.
Сторона звинувачення стверджує, що 21 травня підозрювана влаштувала пожежу у середній школі міста Махдія через те, що була незадоволена тим, що адміністратор гуртожитку відібрав її мобільний телефон.
Додаткове слухання заплановане на 5 липня, у разі визнання вини їй може загрожувати довічне ув'язнення.
Пожежа в школі розпочалася незадовго до півночі, при цьому всі п'ять дверей у гуртожитку були замкнені зсередини. Постраждали загалом понад двадцять осіб. Одного з тяжко поранених студентів доправили до лікарні Нью-Йорка, а решту виписали після надання допомоги.
За словами радника з національної безпеки Гаяни Джеральда Гувейя, адміністратор гуртожитку замкнула всі двері, щоб школярки віком від 12-18 років не могли вийти на вулицю та проводити час з іншими підлітками. Вона також запанікувала і довго поралася з ключами, коли спалах поширювався.
Нагадаємо, що, за даними російських ЗМІ, Білгородська область зазнала масованого обстрілу, за час якого в Шебекіно було атаковано два промислові підприємства. На деяких виникли пожежі.
Також повідомлялося, що після обстрілу в ніч на 29 травня на Хмельниччині було виведено з ладу 5 літальних апаратів.