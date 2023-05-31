Евросоюз взялся за усиление остановки безвиза для ряда стран: Украина – в списке

Европейских чиновников беспокоит внезапное увеличение количества нелегальных мигрантов. Проблемы появились и после выдачи гражданства инвесторам третьих стран, из-за которых в ЕC проникают представители организованной преступности, желающие отмыть деньги и заняться коррупцией.

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В Евросоюзе хотят улучшить механизм остановки безвизового режима для третьих стран. Об этом сообщили в Европейской комиссии (ЕК) 30 мая.

Данный механизм описан в статье 8 Визового регламента ЕС, а его главная цель — обеспечить временную приостановку безвиза при внезапном и сильном увеличении фактов нелегальной миграции или рисков для безопасности сообщества.

"Комиссия усилит контроль за согласованием визовой политики и представит всеобъемлющий отчет, открывающий путь для законодательного предложения об изменении механизма приостановления действия виз", — указывала в письме Евросовету от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Безвиз, как отметили европейские чиновники, дает странам евроблока и третьим государствам ощутимые экономические, социальные и культурные преимущества.

Несмотря на это, в последнее время такой режим показал миграционные вызовы и проблемы с безопасностью. Несогласованность с визовой политикой ЕС превращает страну с безвизовым режимом в хаб для нелегальных мигрантов, подчеркнули в комиссии.

"Это было в случае безвизового въезда на Западные Балканы граждан стран, которым нужна виза для ЕС. Ситуация привела к увеличению числа незаконных въездов в 2022 году. Вопрос решили после немедленных контактов ЕК с партнерами на Западных Балканах. Они добились существенного прогресса в согласовании визового режима", — привели пример в ЕК.

Проблемы с безопасностью создают и схемы выдачи европейского гражданства инвесторам третьих стран. Такие инвесторы часто создают риски проникновения в Европу представителей организованной преступности, желающих отмыть деньги, не платить налоги и заняться коррупцией.

Пересмотр визовых правил может содержать следующие пункты:

новые причины остановки безвиза;

адаптация порогов запуска приостаноки безвиза;

внедрение более эффективной и гибкой процедуры приостановления;

усиление мониторинга и отчетности.

Осенью этого года ЕК обещает представить законодательное предложение для пересмотра механизма приостановления безвиза.

У Евросоюза на данный момент безвизовый режим с 61 страной, которая не входит в блок. У 25 стран есть соглашения об отмене визового режима. Украину, Албанию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Северную Македонию, Сербию, Грузию и Молдову освободили от оформления виз после диалога о либерализации визового режима.

Напомним, что немецкие СМИ ранее выяснили, как Россия помогает мигрантам из Ближнего Востока попасть в Европу. Беженцев отправляют самолетами из Турции в Россию и Беларусь, а оттуда они уже идут в ЕС.

Фокус также писал, как в США отказали российским пропагандистам в выдаче виз для поездки в составе делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН.