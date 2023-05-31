Євросоюз взявся за посилення зупинки безвізу для низки країн: Україна – у списку

Європейських чиновників непокоїть раптове збільшення кількості нелегальних мігрантів. Проблеми виникли й після видачі громадянства інвесторам третіх країн, через які в ЄС проникають представники організованої злочинності, бажаючі відмити гроші та зайнятися корупцією.

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У Євросоюзі хочуть покращити механізм зупинення безвізового режиму для третіх країн. Про це повідомили у Європейській комісії (ЄК) 30 травня.

Цей механізм описаний у статті 8 Візового регламенту ЄС, а його головна мета – забезпечити тимчасове призупинення безвізу при раптовому та сильному збільшенні фактів нелегальної міграції чи ризиків для безпеки спільноти.

"Комісія посилить контроль за погодженням візової політики та представити всеосяжний звіт, який відкриває шлях для законодавчої пропозиції щодо зміни механізму зупинення дії віз", — зазначається у листі до Євроради від голови ЄК Урсули фон дер Ляєн.

Безвіз, як зазначили європейські чиновники, дає країнам євроблоку та третім державам суттєві економічні, соціальні та культурні переваги.

Незважаючи на це, останнім часом цей режим показав міграційні виклики та проблеми з безпекою. Неузгодженість із візовою політикою ЄС перетворює країну з безвізовим режимом на хаб для нелегальних мігрантів, підкреслили в комісії.

"Це було у разі безвізового в'їзду на Західні Балкани громадян країн, яким потрібна віза для ЄС. Ситуація призвела до збільшення кількості незаконних в'їздів у 2022 році. Питання вирішили після негайних контактів ЄК з партнерами на Західних Балканах. Вони досягли суттєвого прогресу відповідно до візового режиму", — навели приклад у ЄК.

Проблеми з безпекою є і від схем видачі європейського громадянства інвесторам третіх країн. Такі інвестори часто створюють ризики проникнення до Європи представників організованої злочинності, які бажають відмити гроші, не сплачувати податки та займатися корупцією.

Перегляд візових правил може містити такі пункти:

нові причини зупинення безвізу;

адаптація порогів запуску припинення безвізу;

впровадження більш ефективної та гнучкої процедури призупинення;

посилення моніторингу та звітності.

Восени цього року ЄК обіцяє подати законодавчу пропозицію для перегляду механізму призупинення безвізу.

У Євросоюза зараз безвізовий режим із 61 країною, які не входить до блоку. 25 країн мають угоди про скасування візового режиму. Україну, Албанію, Боснію та Герцеговину, Чорногорію, Північну Македонію, Сербію, Грузію та Молдову звільнили від оформлення віз після діалогу щодо лібералізації візового режиму.

Нагадаємо, що німецькі ЗМІ раніше з'ясували, як Росія допомагає мігрантам із Близького Сходу потрапити до Європи. Біженців відправляють літаками з Туреччини до Росії та Білорусі, а звідти вони вже йдуть до ЄС.

Фокус також писав, як у США відмовили російським пропагандистам у видачі віз для поїздки у складі делегації глави МЗС РФ Сергія Лаврова на засідання Ради безпеки ООН.