В Латвии выбрали нового президента: им стал многолетний глава МИД

Эдгарс Ринкевичс выиграл в третьем туре голосования Сейма и будет управлять страной четыре года. Оппоненты вменяли ему тот факт, что он является геем.

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Сейм Латвии выбрал президентом страны Эдгарса Ринкевичса, его кандидатуру выдвинула партия "Новое Единство". Об этом написал портал Delfi.

В третьем туре за него проголосовали 52 депутата. Глава Латвии выполняет представительские функции, его назначают большинством голосов депутатов Сейма — 51 из 100.

Третий тур голосования проводится в случае, если большинство не набирается в двух первых турах. Если и в последнем туре никто не наберет 51 голос, то через 10-15 дней проведут новые выборы.

Ринкевичс будет управлять страной четыре года и представлять ее на международном уровне. С 2011 года он занимал пост министра иностранных дел при разных правительствах.

Радиостанция ВВС отмечает, что оппоненты Ринкевичса вменяли ему тот факт, что он является геем и не скрывает это. В Латвии однополые браки не легализованы и для него это могло быть проблемой, отметили журналисты.

Напомним, что Эдгарс Ринкевичс на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте в ноябре прошлого года допускал возможность ВСУ наносить удары по военным объектам в России.

Ринкевичс также был инициатором ужесточения правил предоставления убежища и вида на жительство для россиян. По его мнению, люди должны были определиться с принадлежностью Крыма и что происходит в Украине.